Nữ sinh trường Y chống dịch Covid-19 than chưa có người yêu, CĐM ào ạt: Em xứng đáng có 1.000 người yêu

Nhịp sống trẻ 04/06/2021 07:01

Vừa mới hé lộ chút thông tin về tình trạng quan hệ, cô nữ sinh Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã được người người xin info.

Khi mà cả nước đang căng thẳng chống dịch Covid-19, hàng ngàn sinh viên ngành y đã tự nguyện đến vùng dịch để thục hiện sứ mệnh phòng chống dịch cao cả. Trong đó, không thiếu các bóng hồng xinh đẹp được nhiều người yêu mến cả về nhan sắc lẫn tấm lòng.

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Nữ sinh trường Y gây sốt với thông tin 'chưa có người yêu' - Ảnh: FBNV

Là một sinh viên trường Y, cô nàng Huệ Nguyễn tiếp nhận công việc lấy mẫu xét nghiệm. Trong lúc đang loay hoay phân loại các mẫu thử, bạn thân của cô đã nhanh tay chụp lại một khoảnh khắc đáng yêu của cô.

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Bức ảnh gây bão trên MXH - Ảnh: Internet

Bức ảnh sau đó được một tài khoản Facebook tên L.N đăng tải trong một group kín cùng dòng caption: "Cao thủ ko bằng tranh thủ. Một chút dễ thương trong lúc tình hình dịch bệnh đang căng thẳng. Cố lên Việt Nam ơi".

Điều đáng nói là trong khi đang diện đồ bảo hộ, trên cánh tay của Huệ có viết tên Facebook cùng dòng chữ: "Chưa có người yêu".

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Dung nhan xinh đẹp của Huệ - Ảnh: FBNV

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bài đăng trên thu về hơn 30 nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Ngoài nhiều lời chúc, khâm phục tinh thần dũng cảm của cô sinh viên, nhiều người nhanh chóng "xin info" và trêu đùa: "Em xứng đáng có 1.000 người yêu".

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Bình luận trên bài đăng của tài khoản L.N - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, từ khóa Huệ Nguyễn hay Huệ Nguyễn chưa có người yêu lập tức được tìm kiếm rất nhiều đến nỗi lọt top thống kê của nền tảng Facebook.

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Cái tên Huệ Nguyễn lọt top tìm kiếm trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, cô bạn này có tên thật là Nguyễn Thị Huệ quê ở Đông Anh, Hà Nội, hiện là sinh viên Lớp Y4F, chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Huệ và hơn 30 người bạn học khác đã làm đơn tình nguyện và đến huyện Việt Yên, Bắc Giang chống dịch.

Huệ cho biết quả thật mình chưa có người yêu nhưng bức ảnh nổi tiếng trên chỉ là kết quả trong một phút tinh nghịch để làm mọi người bớt căng thẳng trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.

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Cô nàng cảm thấy hạnh phúc khi được đi chống dịch cùng mọi người - Ảnh: FBNV

Tâm sự về việc phải mặc đồ bảo hộ giữa trời nóng, nữ sinh nói: "Cũng may thầy cô giáo phân công hợp lý nên nhóm em không có ai bị ngất xỉu cả. Buổi sáng, mọi người bắt đầu công việc lúc 5h00 và đến 10h00 sẽ được nghỉ. Buổi chiều công việc bắt đầu lúc 4h30, hoàn thành chậm nhất là vào 21h00".

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Từ khóa:   Nữ sinh trường Y Huệ Nguyễn Huệ Nguyễn chưa có người yêu

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