Shark Linh ‘mách’ bí quyết giúp bạn dậy sớm từ 4h30 sáng để thành công

Mới đây, Shark Linh ( Thái Vân Linh ) – nữ doanh nhân hot nhất nhì mạng xã hội Việt với 1,4 triệu người theo dõi trên fanpage, sở hữu sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ và có ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ đã có những chia sẻ về việc dậy sớm của bản thân.

“ Dậy sớm để thành công ” là câu không mấy xa lạ, đó dường như là câu cửa miệng trong việc truyền cảm hứng cho giới trẻ về thành công. Vậy sự thành công của một người có thật sự phụ thuộc vào việc dậy sớm hay dậy muộn? Những người đã thật sự thành công dậy sớm để làm gì?

Cụ thể, trên trang cá nhân, Shark Linh chia sẻ cô thường dậy rất sớm, 4g30 sáng mỗi ngày và đó là khoảng thời gian để tập thể dục, chuẩn bị đồ ăn sáng và chơi với con. Ngoài ra nữ doanh nhân còn chia sẻ thêm về tác dụng cũng như cách để tập thói quen dậy sớm.

“Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại.” – Harvey MacKay. Dù bạn là ai, quỹ thời gian mỗi ngày của chúng ta đều không thay đổi. Điểm khác biệt của người thành công hay thất bại nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và quản lý thời gian của mình.

Dậy sớm mỗi buổi sáng là cách tuyệt vời để bạn sử dụng thời gian hiệu quả. Nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống. Linh thường dậy vào lúc 4:30 sáng để dành thời gian riêng cho mình, tập thể dục, chuẩn bị đồ ăn sáng, và chơi với bé trước khi đến công ty. Dậy sớm đồng nghĩa bạn không phải vội vã và có thêm nhiều thời gian hơn. Từ đó, nó giúp bạn tăng cường sự tập trung, nâng cao năng suất làm việc, và giảm căng thẳng hiệu quả.

Bạn không cần đặt chuông báo thức vào 4:30 sáng ngay lập tức. Hãy bắt đầu bằng việc dậy sớm hơn hôm qua 5 phút. Chỉ thêm 5 phút mỗi ngày, và đầu tuần sau bạn sẽ tích lũy thêm 30 phút buổi sáng cho mình. Ngày mai bạn muốn thức dậy lúc mấy giờ?”

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận, bên cạnh những người đồng tình và ủng hộ quan điểm của Shark Linh, cũng có người cho rằng thực hiện việc dậy sớm là không dễ dàng vì khó có thể vượt qua "cám dỗ" cực lớn từ chiếc giường:

- Thích nhất bài này! Ý nghĩa thời gian là miễn phí nhưng không ai có thể mua được.

- Thời gian là miễn phí nhưng vô giá. Không thể quay ngược về quá khứ, làm hết mình cho hiện tại.

- Lý thuyết không khó thực hành mới khó.

- Có ai như mình không? Dậy lúc 6h xong nghĩ chợp mắt thêm 5 phút nhưng tỉnh dậy đã 8h.

Ảnh: FBNV