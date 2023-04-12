Xuất hiện kẻ biến thái giở trò quấy rối nữ sinh trước cổng trường Đại học Thương Mại

Xã hội 12/04/2023 15:19

Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội nhận được thông tin về một kẻ biến thái, thường xuyên xuất hiện tại khu vực cổng trường Đại học Thương mại có hành vi khiêu dâm, kích dục nên đã tổ chức xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, qua công tác nắm tình hình và tố giác của người dân, Đội Phòng, chống tội phạm trên tuyến - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội nhận được thông tin về một kẻ biến thái, thường xuyên xuất hiện tại khu vực cổng trường Đại học Thương mại có hành vi khiêu dâm, kích dục nên đã tổ chức xác minh, làm rõ.

Đến ngày 7-4-2023, đơn vị đã triệu tập đối tượng Nguyễn D.T., SN 1981, trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, liên quan đến nguồn tin tố giác trên. Tại cơ quan Công an, D.T. khai nhận đang là nhân viên tại một gara ô tô trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bản thân đối tượng không có tiền sử bệnh lý, bệnh án tâm thần.

Do nhu cầu sinh lý cao nên từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng đã 2 lần thực hiện hành vi khiêu dâm tại cổng trường Đại học Thương mại. Cụ thể, khoảng 6h20 ngày 4-1-2023, T. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave đã che biển kiểm soát bằng khẩu trang y tế, đi đến vỉa hè khu vực gần cổng phụ Đại học Thương mại.

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Chân dung kẻ biến thái khiêu dâm trước cổng trường Đại học Thương mại - Ảnh minh họa: Báo An ninh Thủ đô

Theo thông tin từ VTC NEWS, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt được đối tượng có hành vi quấy rối các nữ sinh trường Đại học Thương mại này.

Ông Thái khuyên sinh viên khi gặp các trường hợp tương tự hãy mạnh dạn phản ánh với trường, chụp lại hình ảnh các đối tượng hỗ trợ công an nhanh chóng xử lý sự việc.

Từ giữa tháng 2/2023, trên trang confession của Đại học Thương mại (Hà Nội), nhiều sinh viên tỏ ra lo lắng về tình trạng một số kẻ biến thái thường xuyên xuất hiện trước cổng trường, tiếp cận sinh viên nữ để thực hiện hành vi đồi bại.

Nhiều sinh viên, đặc biệt sinh viên nữ, hoảng sợ. Theo chia sẻ của nhiều sinh viên nữ, tên này thường đứng khoảng 3-4 chỗ khác nhau vào thời điểm sáng sớm hoặc tối muộn. Với những ai không để ý, đối tượng sẽ huýt sáo, kéo tay. Trong một vài trường hợp, người này rời vị trí và tiến lại gần các bạn nữ nhằm thu hút sự chú ý.

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