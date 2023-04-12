Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mua ly cà phê 17.000 đồng bằng tờ 500.000 đồng

"Nữ quái" dùng chiêu trò lừa đảo nhân viên bán trà sữa để lấy lại tờ 500.000 đồng kèm tiền thối.

Theo thông tin báo Người lao động, ngày 12/4, mạng xã hội xôn xao clip người phụ nữ dùng 500.000 đồng lừa lấy 475.000 đồng của nhân viên quán trà sữa ở đường Đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM).

Theo clip, khoảng 20 giờ 35 tối 7/4, người phụ nữ khoảng 45 tuổi và người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy xe máy đến một quán trà sữa trên đường Đình Phong Phú B. Người phụ nữ bước xuống xe và yêu cầu nữ nhân viên bán một ly trà sữa với giá 25.000 đồng.

Người phụ nữ lấy 500.000 đồng nhét vào túi - Ảnh: Báo Người lao động

Khi nhận trà sữa, người phụ nữ đưa cho nhân viên tờ 500.000 đồng. Nữ nhân viên chuẩn bị thối tiền thì người phụ nữ cố tình làm rơi ly trà sữa xuống đất. Trong lúc nhân viên này loay hoay dọn dẹp thì người phụ nữ quay sang hỏi người đàn ông: "Có 25.000 đồng không?" rồi yêu cầu nhân viên đưa lại mình 500.000 đồng để đưa lại tiền lẻ rồi nhét 500.000 đồng vào túi.

Sự kiện tương tự cũng từng xảy ra tại một quán cà phê theo thông tin báo VNExpress, trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh (TP HCM), một thanh niên mua ly cà phê sữa với giá 17.000 đồng. Anh ta đưa tờ 500.000 đồng cho nhân viên và được nhận xấp tiền thối lại 483.000 nghìn. Lúc đưa xấp tiền thối, thanh niên khéo léo dùng tay tách một số tờ tiền ở phía dưới, kẹp giấu vào kẽ ngón tay sau đó nhét vào bóp (ví). Số tiền này là 180.000 đồng.

Mọi người cần cẩn thận, tỉnh táo khi có người dùng tiền mệnh giá lớn để trả khi mua đồ giá trị thấp.

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