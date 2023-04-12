Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mua ly cà phê 17.000 đồng bằng tờ 500.000 đồng

Xã hội 12/04/2023 14:17

"Nữ quái" dùng chiêu trò lừa đảo nhân viên bán trà sữa để lấy lại tờ 500.000 đồng kèm tiền thối.

Theo thông tin báo Người lao động, ngày 12/4, mạng xã hội xôn xao clip  người phụ nữ dùng 500.000 đồng lừa lấy 475.000 đồng của nhân viên quán trà sữa ở đường Đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM).

Theo clip, khoảng 20 giờ 35 tối 7/4, người phụ nữ khoảng 45 tuổi và người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy xe máy đến một quán trà sữa trên đường Đình Phong Phú B. Người phụ nữ bước xuống xe và yêu cầu nữ nhân viên bán một ly trà sữa với giá 25.000 đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mua ly cà phê 17.000 đồng bằng tờ 500.000 đồng - Ảnh 1
Người phụ nữ lấy 500.000 đồng nhét vào túi - Ảnh: Báo Người lao động

Khi nhận trà sữa, người phụ nữ đưa cho nhân viên tờ 500.000 đồng. Nữ nhân viên chuẩn bị thối tiền thì người phụ nữ cố tình làm rơi ly trà sữa xuống đất. Trong lúc nhân viên này loay hoay dọn dẹp thì người phụ nữ quay sang hỏi người đàn ông: "Có 25.000 đồng không?" rồi yêu cầu nhân viên đưa lại mình 500.000 đồng để đưa lại tiền lẻ rồi nhét 500.000 đồng vào túi.

Sự kiện tương tự cũng từng xảy ra tại một quán cà phê theo thông tin báo VNExpress, trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh (TP HCM), một thanh niên mua ly cà phê sữa với giá 17.000 đồng. Anh ta đưa tờ 500.000 đồng cho nhân viên và được nhận xấp tiền thối lại 483.000 nghìn. Lúc đưa xấp tiền thối, thanh niên khéo léo dùng tay tách một số tờ tiền ở phía dưới, kẹp giấu vào kẽ ngón tay sau đó nhét vào bóp (ví). Số tiền này là 180.000 đồng. 

Mọi người cần cẩn thận, tỉnh táo khi có người dùng tiền mệnh giá lớn để trả khi mua đồ giá trị thấp.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: "Hẹn hò online"!

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: "Hẹn hò online"!

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện “Dịch vụ hẹn hò online”. Tuy nhiên, để được "hẹn hò", nạn nhân phải làm nhiều nhiệm vụ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới cập nhất tin 24h thao túng lừa tiền tại TP HCM

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt