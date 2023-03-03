Xót xa: Đốt củi sưởi ấm không may cháy lan nhà, 2 ông bà già không thoát kịp

Xã hội 03/03/2023 09:00

Theo nhận định ban đầu, vụ hoả hoạn có thể xuất phát từ việc người dân dùng củi đốt để sưởi ấm, không may lửa cháy lan.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 3/3, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 2/3, ngôi nhà của ông H.V.N. (83 tuổi, ngụ xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) bất ngờ bốc cháy. Do ngôi nhà làm bằng gỗ nên đám lửa bùng phát nhanh, người dân ở gần cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Theo nhận định ban đầu, vụ hoả hoạn có thể xuất phát từ việc người dân dùng củi đốt để sưởi ấm, không may lửa cháy lan.

Xót xa: Đốt củi sưởi ấm không may cháy lan nhà, 2 ông bà già không thoát kịp - Ảnh 1
Theo nhận định ban đầu, vụ hoả hoạn có thể xuất phát từ việc người dân dùng củi đốt để sưởi ấm, không may lửa cháy lan - Ảnh minh họa: báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an huyện Nam Trà My cho biết, 2 vợ chồng này lớn tuổi, người vợ 78 tuổi bị bệnh nằm tại chỗ, người chồng cũng 80 tuổi nên không thoát kịp khi xảy ra cháy.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà nên 2 người trong gia đình tử vong. 

"Do ngôi nhà nằm cách xa khu dân cư nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân ban đầu có thể 2 người này đã đốt củi sưởi ấm dẫn đến vụ cháy trên, tuy nhiên phải chờ kết quả điều tra cụ thể cơ quan chức năng" - ông Dũng thông tin.

 

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