Xót xa hoàn cảnh éo le của cặp vợ chồng tật nguyền nuôi con 6 tháng tuổi mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Xã hội 21/11/2017 10:33

Câu chuyện tình yêu của anh Nguyễn Văn Phú (28 tuổi) và Trịnh Thị Hằng (27 tuổi) sống tại đội 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) khiến mọi người rơi nước mắt vì cảm động. Bé Lam Phong ra đời chính là quả ngọt đầu mùa của đôi vợ chồng tật nguyền ấy, thế nhưng tai họa đã bất ngờ ập đến.

Hạnh phúc trong cảnh tật nguyền

Anh Nguyễn Văn Phú (28 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo. Một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học nên gia đình anh rất khó khăn. Trận sốt rét khi mới 8 tháng tuổi đã khiến anh bị co giật, biến chứng lên não. Hậu quả là anh bị khèo chân trái và tay trái, giọng nói ngọng nghịu, thần kinh không ổn định.

Học tiểu học, anh Phú không theo kịp các bạn trong lớp, luôn là học sinh lưu ban. Lên lớp 6, cảm thấy không thể tiếp tục đi học được nữa nên anh xin nghỉ.

Chung cảnh ngộ với anh Phú, chị Trịnh Thị Hằng (27 tuổi) cũng bị sốt cao và để lại di chứng khi 4 tháng tuổi. Thần kinh yếu ớt, giọng nói bị ngọng, chân khèo và đi lại vô cùng khó khăn.

Như có sự sắp đặt của số phận, hai con người đã tìm thấy nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Năm 2016, anh Phú và chị Hằng tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của họ hàng hai bên và bà con lối xóm. Hạnh phúc vỡ òa khi tháng 5/2017, chị Hằng sinh cháu Lam Phong khỏe mạnh, lành lặn và rất kháu khỉnh. Ai biết chuyện đều chúc mừng đôi vợ chồng tật nguyền nhưng bản lĩnh, ý chí.

Xót xa hoàn cảnh éo le của cặp vợ chồng tật nguyền nuôi con 6 tháng tuổi mắc nhiều bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1
Vợ chồng anh Phú, chị Hằng và cháu Lam Phong - Ảnh: Internet

Từ ngày con trai ra đời, gia đình anh chị lại tràn ngập niềm vui. Tất cả tình yêu thương anh chị đều dành hết cho thiên thần nhỏ.

Tai họa ập đến

Thấy con bệnh tật triền miên, chị Hằng đưa con đi khám. Ngày 29/10/2017, qua các xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ kết luận Lam Phong mắc rất nhiều bệnh hiểm nghèo: u trực tràng, gan to, lá lách to, xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn đường huyết, viêm họng cấp 3, giảm 3 dòng: tiểu cầu, bạch cầu và hồng cầu. Hiện tại, Lam Phong đang điều trị tại P.801, Khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện Nhi Trung ương, theo Tiền Phong.

Xót xa hoàn cảnh éo le của cặp vợ chồng tật nguyền nuôi con 6 tháng tuổi mắc nhiều bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2
Bi kịch bất ngờ ập đến khi Lam Phong bị mắc nhiều bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Internet

Tình hình sức khỏe của Phong ngày một yếu đi khi em bị thiếu máu trầm trọng, cứ hai ngày phải tiếp máu một lần. Chi phi điều trị đến hôm nay đã hơn 20 triệu và vẫn còn rất nhiều bước xét nghiệm tốn nhiều chi phí trong tương lai.

Từ ngày con nhập viện, gia đình anh Phú phải vay mượn họ hàng anh em để lo viện phí. Vợ chồng anh tật nguyền, không thể làm gì để có thu nhập. Cuộc sống hàng ngày của 4 thành viên gồm người mẹ, vợ chồng anh Phú, cháu Phong trông chờ cả vào tiền trợ cấp của vợ chồng anh và tiền lương của mẹ anh, bà Bùi Thị Lan (65 tuổi). Hàng ngày, bà Lan làm việc ở quán cơm gần Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Vợ chồng anh Phú được hưởng trợ cấp ở mức 525.000 đồng/tháng.

Lam Phong phát bệnh, cảnh nhà khốn khó nay càng chật vật hơn. Vay được đồng nào, gia đình anh Phú đều gom góp lại lo cho con trai. Cháu ốm, hai con tật nguyền, bà Lan phải bỏ cả việc vào chăm cháu. Thu nhập của gia đình càng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Xót xa hoàn cảnh éo le của cặp vợ chồng tật nguyền nuôi con 6 tháng tuổi mắc nhiều bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3
Thiếu máu trầm trọng nên Lam Phong được tiếp máu hai ngày một lần - Ảnh: Internet

Giọng nói ngọng nghịu nhưng khi con khóc thét vì đau đớn, chị Hằng vẫn ôm con vào lòng, vỗ về thủ thỉ cùng con. Khao khát mãnh liệt của đôi vợ chồng tật nguyền lúc này là con được sống, được về với vòng tay yêu thương của người thân. Vì Lam Phong chính là ngọn gió của niềm tin và hy vọng của cả đại gia đình. 

Mọi đóng góp ủng hộ cháu Lam Phong, quý độc giả vui lòng gửi về:

Chị Trịnh Thị Hằng

Địa chỉ: đội 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 01649361156 - 0978952177

 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh hiểm nghèo con 6 tháng tuổi hoàn cảnh éo le

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 31 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày