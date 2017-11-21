Anh Nguyễn Văn Phú (28 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo. Một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học nên gia đình anh rất khó khăn. Trận sốt rét khi mới 8 tháng tuổi đã khiến anh bị co giật, biến chứng lên não. Hậu quả là anh bị khèo chân trái và tay trái, giọng nói ngọng nghịu, thần kinh không ổn định.

Chung cảnh ngộ với anh Phú, chị Trịnh Thị Hằng (27 tuổi) cũng bị sốt cao và để lại di chứng khi 4 tháng tuổi. Thần kinh yếu ớt, giọng nói bị ngọng, chân khèo và đi lại vô cùng khó khăn.

Học tiểu học, anh Phú không theo kịp các bạn trong lớp, luôn là học sinh lưu ban. Lên lớp 6, cảm thấy không thể tiếp tục đi học được nữa nên anh xin nghỉ.

Như có sự sắp đặt của số phận, hai con người đã tìm thấy nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Năm 2016, anh Phú và chị Hằng tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của họ hàng hai bên và bà con lối xóm. Hạnh phúc vỡ òa khi tháng 5/2017, chị Hằng sinh cháu Lam Phong khỏe mạnh, lành lặn và rất kháu khỉnh. Ai biết chuyện đều chúc mừng đôi vợ chồng tật nguyền nhưng bản lĩnh, ý chí.

Từ ngày con trai ra đời, gia đình anh chị lại tràn ngập niềm vui. Tất cả tình yêu thương anh chị đều dành hết cho thiên thần nhỏ.

Tai họa ập đến

Thấy con bệnh tật triền miên, chị Hằng đưa con đi khám. Ngày 29/10/2017, qua các xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ kết luận Lam Phong mắc rất nhiều bệnh hiểm nghèo: u trực tràng, gan to, lá lách to, xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn đường huyết, viêm họng cấp 3, giảm 3 dòng: tiểu cầu, bạch cầu và hồng cầu. Hiện tại, Lam Phong đang điều trị tại P.801, Khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện Nhi Trung ương, theo Tiền Phong.

Tình hình sức khỏe của Phong ngày một yếu đi khi em bị thiếu máu trầm trọng, cứ hai ngày phải tiếp máu một lần. Chi phi điều trị đến hôm nay đã hơn 20 triệu và vẫn còn rất nhiều bước xét nghiệm tốn nhiều chi phí trong tương lai.

Từ ngày con nhập viện, gia đình anh Phú phải vay mượn họ hàng anh em để lo viện phí. Vợ chồng anh tật nguyền, không thể làm gì để có thu nhập. Cuộc sống hàng ngày của 4 thành viên gồm người mẹ, vợ chồng anh Phú, cháu Phong trông chờ cả vào tiền trợ cấp của vợ chồng anh và tiền lương của mẹ anh, bà Bùi Thị Lan (65 tuổi). Hàng ngày, bà Lan làm việc ở quán cơm gần Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Vợ chồng anh Phú được hưởng trợ cấp ở mức 525.000 đồng/tháng.

Lam Phong phát bệnh, cảnh nhà khốn khó nay càng chật vật hơn. Vay được đồng nào, gia đình anh Phú đều gom góp lại lo cho con trai. Cháu ốm, hai con tật nguyền, bà Lan phải bỏ cả việc vào chăm cháu. Thu nhập của gia đình càng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Giọng nói ngọng nghịu nhưng khi con khóc thét vì đau đớn, chị Hằng vẫn ôm con vào lòng, vỗ về thủ thỉ cùng con. Khao khát mãnh liệt của đôi vợ chồng tật nguyền lúc này là con được sống, được về với vòng tay yêu thương của người thân. Vì Lam Phong chính là ngọn gió của niềm tin và hy vọng của cả đại gia đình.

Mọi đóng góp ủng hộ cháu Lam Phong, quý độc giả vui lòng gửi về:

Chị Trịnh Thị Hằng

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