Xót xa: Đi du lịch hè cùng gia đình, bé trai 10 tuổi chết đuối dưới hồ bơi một resort ở Mũi Né

Xã hội 24/06/2022 08:36

Bé trai vừa nghỉ hè được gia đình đưa đến resort du lịch vào buổi trưa thì đến chiều gặp nạn.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 24/6, tin từ Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã làm thủ tục bàn giao thi thể bé trai N.Đ.T.V. (10 tuổi) ngụ Lâm Hà, Lâm Đồng cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, chiều tối 23/6, nhiều khách du lịch phát hiện một bé trai đang chìm dưới hồ bơi của một resort tại Hòn Rơm, Mũi Né (Phan Thiết) nên đưa lên hô hấp, cấp cứu và chuyển đến Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né. Tuy nhiên các bác sĩ đã xác định bé trai đã tử vong.

Được biết, bé N.Đ.T.V. vừa được nghỉ hè nên gia đình đưa đi du lịch đến nhận phòng resort vào trưa 23/6. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra và ra quyết định giám định pháp y tử thi nhưng gia đình ký cam kết từ chối khám nghiệm tử thi.

Xót xa: Đi du lịch hè cùng gia đình, bé trai 10 tuổi chết đuối dưới hồ bơi một resort ở Mũi Né - Ảnh 1
Xe cứu thương đưa nạn nhân đến Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin báo Người Lao động, trưa 5/4, một trường hợp tương tự cũng từng xảy ra tại một Resort tại Mũi Né, cụ thể, bé H.Y (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) xuống tắm dưới hồ bơi bên trong resort và sau đó được phát hiện gặp nạn dưới hồ. 

Nạn nhân được đặt lên thành bể bơi và thực hiện các bước cấp cứu tại chỗ nhưng cuối cùng đã tử vong với một số vết hằn, bầm tím trên lưng, cánh tay. Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã phối hợp cùng Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường hồ bơi nạn nhân gặp nạn. Cơ quan chức năng cũng đã trưng cầu giám định pháp y, khám nghiệm tử thi với sự chứng kiến của gia đình nạn nhân và các cơ quan liên quan.

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