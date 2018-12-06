Hai vợ chồng đang trên đường đi ăn cỗ thì xảy ra va chạm với xe tải. Hậu quả, người vợ ngã văng xuống đường và bị bánh xe tải chèn qua người.

Chiều nay (06/12), ông Đinh Khắc Huyên - Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng người dân tộc Dao thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 sáng nay, chiếc xe tải mang BKS 21C 025.xx đang lưu thông trên QL37 hướng Trấn Yên đi Văn Chấn. Khi đến km19 thuộc địa bàn xã Lương Thịnh thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy của hai vợ chồng đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến cặp vợ chồng đi xe máy ngã văng xuống đường, người vợ bị bánh xe ô tô cán qua người tử vong tại chỗ. Người chồng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên chứng kiến vợ chết thảm, người chồng gào khóc thảm thiết khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Chứng kiến vợ chết thảm dưới bánh xe tải, chồng gào khóc thảm thiết khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa - Ảnh: ĐSVN

Hiện trường vụ tai nạn chắn hết phần đường xe chạy, cộng thêm nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng Công an xã Lương Thịnh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Trấn Yên.

Qua điều tra, danh tính nạn nhân được xác định là bà D.T.T. (58 tuổi, trú tại địa bàn). Sáng nay, vợ chồng bà T. đang trên đường đi ăn cỗ thì xảy ra tai nạn thương tâm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bị xe tải tông trực diện, một phụ nữ đang mang thai 8 tháng văng ra khỏi cabin, tình hình nguy kịch Cú tông trực diện khiến người vợ đang mang thai 8 tháng bị hất văng ra khỏi xe, còn người chồng thì mắc kẹt trên cabin, được người dân phá cửa cứu ra ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-canh-chong-gao-khoc-ben-thi-the-vo-bi-xe-tai-can-tu-vong-306671.html