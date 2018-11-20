Cú tông trực diện khiến người vợ đang mang thai 8 tháng bị hất văng ra khỏi xe, còn người chồng thì mắc kẹt trên cabin, được người dân phá cửa cứu ra ngoài.

Rạng sáng 20/11, tại Quốc lộ 20 đoạn qua thôn Thanh Xá, xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người bị thương nặng.

Tại thời điểm trên, xe tải đông lạnh do tài xế Phạm Văn Quang (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP. HCM đi TP. Đà Lạt.

Khi đi đến thôn Thanh Xá, tài xế Quang để xe lao qua phần đường bên trái, tông trực diện vào xe tải do tài xế Lê Văn Công (35 tuổi, ngụ xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, đang chạy theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, chiếc xe tải đông lạnh tiếp tục leo lên lề đường và tông sập một nhà dân ven Quốc lộ 20.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong xe tải do anh Công điều khiển còn có vợ là chị Thủy, hiện đang mang thai 8 tháng ngồi ở cabin. Cú tông trực diện khiến chị Thủy bị hất văng ra khỏi xe. Anh Công thì bị mắc kẹt, được người dân phá cửa cứu ra ngoài.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Công được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau cú va chạm, một phụ nữ 8 tháng bị hất văng khỏi xe - Ảnh: Người Lao Động

Do tình hình nguy kịch, vợ chồng anh Công đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị. Còn tài xế Quang điều khiển xe tải đông lạnh hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng đa chấn thương.

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