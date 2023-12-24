Xót xa bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường giữa trời đông rét buốt

Xã hội 24/12/2023 16:32

Người dân đi đường nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh người dân phát hiện một chiếc làn, phủ ngoài là túi nilon lớn đựng một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn.

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 24/12, một lãnh đạo UBND xã Phú Lộc (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đi đường ngang qua địa bàn thôn Lộc Thuận (xã Phú Lộc) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc phát ra từ bên trong chiếc túi nilon màu đen đặt ở bên vệ đường.

Xót xa bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường giữa trời đông rét buốt - Ảnh 1
Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường tại địa bàn thôn Lộc Thuận (xã Phú Lộc). Ảnh: Báo Dân Trí.

Kiểm tra chiếc túi, người dân phát hiện bên trong là một chiếc làn đựng một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn. Ngay lập tức, cháu bé được đưa đến trạm y tế xã để cắt dây rốn, chăm sóc, ủ ấm.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Phú Lộc, có thể cháu bé bị bỏ rơi trong đêm, khi khu vực trên không có người qua lại.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể theo VietNamNet đưa tin ngày 21/12, theo thông tin từ UBND xã Hoằng Thắng, khoảng 14h30 ngày 19/12, người dân phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trên địa bàn.

Xót xa bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường giữa trời đông rét buốt - Ảnh 2
Bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Thanh Hóa. Ảnh: VietNamNet. 

Bé gái được phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 3,2kg, trên người quấn chiếc áo ấm và đặt trong túi xách màu vàng. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã cùng người dân đưa cháu bé tới Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã thông báo thông tin rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày, nếu không có ai tới nhận cháu bé, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và làm các thủ tục tìm người nhận nuôi cháu bé.

Sự thật đằng sau câu chuyện bé sơ sinh tên An Nhiên bị bỏ rơi ở bãi rác: Camera bên đường ghi lại cảnh bất ngờ, nghi ngờ có uẩn khúc?

Sự thật đằng sau câu chuyện bé sơ sinh tên An Nhiên bị bỏ rơi ở bãi rác: Camera bên đường ghi lại cảnh bất ngờ, nghi ngờ có uẩn khúc?

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook có thông tin vụ việc được dàn dựng, khiến dư luận vô cùng bất bình.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị bỏ rơi tin mới tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 35 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc