Xót xa bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường giữa trời đông rét buốt

Người dân đi đường nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh người dân phát hiện một chiếc làn, phủ ngoài là túi nilon lớn đựng một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 24/12, một lãnh đạo UBND xã Phú Lộc (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đi đường ngang qua địa bàn thôn Lộc Thuận (xã Phú Lộc) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc phát ra từ bên trong chiếc túi nilon màu đen đặt ở bên vệ đường.

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường tại địa bàn thôn Lộc Thuận (xã Phú Lộc). Ảnh: Báo Dân Trí.

Kiểm tra chiếc túi, người dân phát hiện bên trong là một chiếc làn đựng một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn. Ngay lập tức, cháu bé được đưa đến trạm y tế xã để cắt dây rốn, chăm sóc, ủ ấm.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Phú Lộc, có thể cháu bé bị bỏ rơi trong đêm, khi khu vực trên không có người qua lại.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể theo VietNamNet đưa tin ngày 21/12, theo thông tin từ UBND xã Hoằng Thắng, khoảng 14h30 ngày 19/12, người dân phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trên địa bàn.

Bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Thanh Hóa. Ảnh: VietNamNet.

Bé gái được phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 3,2kg, trên người quấn chiếc áo ấm và đặt trong túi xách màu vàng. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã cùng người dân đưa cháu bé tới Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã thông báo thông tin rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày, nếu không có ai tới nhận cháu bé, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và làm các thủ tục tìm người nhận nuôi cháu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-be-gai-con-nguyen-day-ron-bi-bo-ben-ve-uong-giua-troi-ong-ret-buot-639888.html