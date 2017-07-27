Xót xa bé gái 5 tuổi bị bỏng toàn thân chịu cảnh khoét thịt, cấy da để tranh giành sự sống

Xã hội 27/07/2017 14:55

Với trẻ em, chỉ bị bỏng 10% thân thể thôi đã gọi là nặng. Vậy mà bé Quế Lâm, tên thường gọi là bé Kem (5 tuổi, ở Thanh Hóa) lại bị bỏng đến 70% cơ thể do tai nạn bỏng cồn trong chuyến du lịch cùng gia đình, phải chịu đau đớn nhiều lần để khoét thịt, cấy da giành lại sự sống.

Trước khi bị tai nạn, Kem được nhiều người bà con, hàng xóm biết đến là một cô bé xinh xắn, da trắng vô cùng dễ thương, nhưng trong một buổi đi chơi cùng gia đình, em bị bỏng nặng phải băng bó toàn thân, sống trong đau đớn mỗi ngày.

Xót xa bé gái 5 tuổi bị bỏng toàn thân chịu cảnh khoét thịt, cấy da để tranh giành sự sống - Ảnh 1
Trước khi gặp nạn, bé Kem là một đứa trẻ vô cùng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: Facebook

Vì chị Thúy, mẹ bé Kem, chuẩn bị sinh thêm một em bé mới nên cả nhà quyết định đưa bé Kem đi chơi ở Sầm Sơn. Tại đây, trong lúc nướng mực, nhân viên nhà hàng đã đổ trực tiếp cồn vào lò nướng khi lò đang còn lửa khiến cho lửa bắn vào chai đựng cồn. Vì giật mình nên người này đã hoảng hốt quăng chai cồn ra xa, trúng phải người bé Kem đang chơi gần đó, khiến cho cả người của bé bắt lửa bốc cháy như một ngọn đuốc.

Ngay lập tức, bé Kem được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, bé Kem bị bỏng 71% cơ thể. Sau đó, bé được đưa vào phòng chống sốc suốt 72 giờ. Đã có lúc các bác sĩ muốn bỏ cuộc vì tình trạng bé Kem xấu đi từng giờ, mạch đập rất yếu.

Xót xa bé gái 5 tuổi bị bỏng toàn thân chịu cảnh khoét thịt, cấy da để tranh giành sự sống - Ảnh 2
Bé Kem bị bỏng 71% cơ thể, đã có lúc các bác sĩ gần như bỏ cuộc nhưng may mắn là em vẫn được cứu sống - Ảnh: Facebook

Để cứu sống cô bé đáng thương này, bệnh viện đã mời bác sĩ thuộc Viện Bỏng trung ương về hội chẩn cho trường hợp của bé. Các bác sĩ đến nơi và nói với người nhà rằng: “Cháu bỏng quá nặng và cồn rất độc nên gia đình hãy chuẩn bị tâm lý”. May mắn thay, chiều hôm ấy bác sĩ đã cắt được vận mạch, bác sĩ Viện Bỏng quyết định chuyển cháu ra Hà Nội để có điều kiện chữa trị tốt nhất.

Khi được chuyển ra Hà Nội, tình trạng của bé Kem đã vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, hai mắt bé sưng to như 2 quả ổi, không thể cử động mí mắt nhiều, toàn thân đều phải băng bó, môi, mũi bị cháy đến biến dạng. Để duy trì sự sống cho bé, các bác sĩ phải dùng đến máy thở oxy và thuốc an thần. Trong khi bé Kem nằm điều trị ở Hà Nội thì ở quê nhà, mẹ em cũng sắp sinh còn ba bé vẫn phải tiếp tục điều trị vì bị bỏng và sốc.

Sau hơn 1 tháng được các bác sĩ giỏi tận tình cứu chữa, bé Kem đã trải qua 4 lần phẫu thuật để khoét thịt, cấy da. Lần thứ nhất, lấy da đầu cấy vào tay phải, lần 2 lột da chân từ đầu gối xuống cấy ở phần mặt và đùi, lần 3 lấy da đầu lần nữa để cấy tiếp tay phải, lần 4 lấy một phần da tay trái cấy vào ngực. Sắp tới, bé sẽ tiếp tục trải qua lần phẫu thuật, cấy ghép da lần thứ 5.

Xót xa bé gái 5 tuổi bị bỏng toàn thân chịu cảnh khoét thịt, cấy da để tranh giành sự sống - Ảnh 3
Bé Kem đã phải trải qua 4 lần khoét thịt, cấy da đau đớn để tranh giành sự sống - Ảnh: Facebook

Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng bé Kem vô cùng mạnh mẽ và kiên cường chống chọi với những cơn đau. Đến nay, tình hình sức khỏe đã khá hơn, bé bắt đầu nói chuyện và tập đi để cơ thể hồi phục dần.

Được biết, trước khi gặp nạn, anh Hùng là nhân viên tiếp thị sản phẩm, chị Thúy bán hàng thuê. Kể từ lúc được 2 tuổi, bé đã sống cùng với ông bà nội và gia đình hai bác ở quê nhà để cha mẹ vào Nam làm việc.

Kể từ khi bé Kem gặp nạn, gia đình của anh Hùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tất cả gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên vai của người cha. Do vậy, gia đình bé rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc, xin gửi về: 

Bé Mai Quế Lâm - đang điều trị tại phòng 408, khoa Trẻ em, Viện Bỏng Trung ương hoặc liên hệ anh Hùng, cha của bé, điện thoại: 0905.294.173

Hoặc gửi về địa chỉ tài khoản của mẹ cháu: Số tài khoản 103.004.290.818, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sầm Sơn (Thanh Hóa), chủ tài khoản: Đào Thị Diệu Thuý.

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