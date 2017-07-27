Người phụ nữ chạy xe chèn ngang người bé trai rồi bỏ chạy: nghi can lộ diện và tiết lộ điều không ai ngờ tới

Đời sống 27/07/2017 12:06

Sau khi bị cư dân mạng lên án vì chạy xe máy tông phải một bé trai rồi thản nhiên, vô tâm bỏ đi, người phụ nữ gây ra tai nạn đã đến công an tự thú.

 

Qua những hình ảnh trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngày 24/7, có thể thấy vào lúc xảy ra sự việc, cậu bé chạy ra đường bị một người phụ nữ chạy xe máy đâm trúng. Thay vì xuống xe để thăm hỏi tình hình đứa trẻ thì người này lại nhẫn tâm cán luôn bánh xe phía sau lên người bé rồi chạy đi.


Đoạn clip khiến cư dân mạng phẫn nộ

 

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 23/7 tại thôn Kiều Nam, thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Nạn nhân trong vụ việc có tên là Tiểu Lưu. May mắn thay, Tiểu Lưu chỉ bị thương nhẹ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình bé cũng đã báo cảnh sát.

Điều bất ngờ là sau khi gây tai nạn không lâu, người phụ nữ trong đoạn clip trên đã tự giác đến sở cảnh sát gần nhà để tự thú.

Theo đó, người phụ nữ này mang họ Hứa, hiện đang mang thai ở tuần thứ 25. Bên cạnh đó, người này cũng đã đến gặp gia đình Tiểu Lưu để thương lượng việc bồi thường.

Dù vậy, sở cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục theo dõi và điều tra sự việc, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan vì khi gây tai nạn, cô Hứa đã không xuống xe để xem xét tình hình của Tiểu Lưu mà còn cố tình gây thêm thương tích cho đứa trẻ.

Người phụ nữ chạy xe chèn ngang người bé trai rồi bỏ chạy: nghi can lộ diện và tiết lộ điều không ai ngờ tới - Ảnh 1
Hành động của người phụ nữ khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Dù cô Hứa đã xin lỗi và đầu thú nhưng cư dân mạng vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc với hành vi vô tâm bỏ chạy sau khi gây tai nạn của người phụ nữ này.

“Tôi xem clip mà thấy nhói lòng, dù không phải người thân của đứa bé nhưng tôi cũng cảm thấy phẫn nộ. Sau khi gây việc, xin lỗi là xong được ư? Người phụ nữ này thật tàn ác”, bình luận của một cư dân mạng Trung Quốc.

“Người này đang mang thai mà sao vẫn độc ác như vậy? May là đứa nhỏ không sao, chẳng may nó có chuyện gì thử hỏi cô ta có sống yên ổn suốt đời được hay không?”, một ý kiến khác bày tỏ sự bức xúc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người cho rằng nên tha thứ cho người phụ nữ này vì ít nhất chị ta cũng đã tự giác đi đầu thú và bồi thường cho gia đình đứa trẻ.

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