Chấn động: 39 nữ sinh lần lượt mang thai ở một trường trung học và sự thật không ai ngờ tới

Xã hội 27/07/2017 09:57

Cách đây không lâu, tin đồn 39 nữ sinh mang thai tại trường THCS và THPT Mỹ Lạc (Long An) khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài.

Hiện nay, việc giới trẻ yêu sớm không còn là điều quá xa lạ với tất cả chúng ta, thế nhưng việc một số lượng lớn học sinh mang thai đồng loạt khi chưa đủ tuổi như vậy là điều rất khó chấp nhận. Tin đồn có 39 nữ sinh trong trường đồng loạt mang thai khiến nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang khi cho con đi học tại trường.

Trả lời phóng viên, thầy Hùng - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, cũng là hiệu trưởng trước đây của trường THCS và THPT Mỹ Lạc cho biết, tin đồn 39 nữ sinh mang thai cùng lúc là hoàn toàn sai sự thật. Trên thực tế, chỉ có 2 em học sinh mang thai. Sự việc bắt đầu vào những ngày cuối năm học 2012 - 2013. Cô giáo trong trường phát hiện 2 em học sinh có biểu hiện khác thường nên đã gọi các em lên gặp ban giám hiệu làm rõ vấn đề.

Chấn động: 39 nữ sinh lần lượt mang thai ở một trường trung học và sự thật không ai ngờ tới - Ảnh 1
Tin đồn có đồng loạt 39 nữ sinh mang thai khiến ban giám hiệu nhà trường lao đao - ẢNh: Internet

Ban đầu, các em tìm đủ mọi lý do để trốn tránh nhưng cuối cùng cũng chịu thừa nhận là đã mang thai với bạn trai. Dù là học sinh cuối cấp và cách kỳ thi tốt nghiệp không xa nhưng các em phải vội lấy chồng để "chạy bầu". Để các em học sinh không bị vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương đã ra sức ngăn cản đám cưới và khuyên bảo hai em tiếp tục đến trường. Nhờ vậy mà hai nữ sinh này đã được tốt nghiệp đúng thời hạn.

Nói về tin đồn này, bà Trần Thị Kim Nhãn - phó hiệu trưởng trường cho biết: "Sự thật là chỉ có 2 học sinh lớp 12 mang thai lúc còn đi học, chứ không phải là 39 em như lời của những kẻ xấu thêu dệt. Hai em đó cũng vừa thi đậu tốt nghiệp, kết quả cũng cao, sau đó gia đình cũng đã tổ chức đám cưới đàng hoàng".

Vì tin đồn thất thiệt này mà ngôi trường Mỹ Lạc được nhiều người biết đến. Ban giám hiệu nhà trường cũng không biết phải làm sao để giải thích hết cho mọi người biết hết chân tướng sự việc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín nhà trường.

Chấn động: 39 nữ sinh lần lượt mang thai ở một trường trung học và sự thật không ai ngờ tới - Ảnh 2
Ở lứa tuổi học sinh, các em rất tò mò về bạn khác giới - Ảnh: Internet

Có thể nói, sự việc tai tiếng này gây ảnh hưởng lớn đến gia đình, nhà trường và cả ngành giáo dục của tỉnh Long An. Đây cũng là bài học cho nhà trường và các bậc phụ huynh trong việc giáo dục giới tính cho trẻ.

Hiện nay, khi mạng xã hội phát triển, nó giúp con người có thể kết nối, chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng. Tuy nhiên, có những nhóm người xấu lại lợi dụng mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt để câu like, share khiến mọi người hoang mang. Do đó, khi cập nhật thông tin trên mạng xã hội, người dùng phải biết chọn lọc thông tin để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

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