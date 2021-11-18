Xôn xao clip 'hậu duệ' 'thần y' Võ Hoàng Yên chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi, đập vào tai... danh tính được công bố khiến dư luận xôn xao

Xã hội 18/11/2021 21:46

Mới đây, trên MXH xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh của một thanh niên trẻ đang "chữa bệnh" câm điếc bằng phương pháp tương tự "thần y" Võ Hoàng Yên khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến việc ông Võ Hoàng Yên có khả năng chữa câm điếc khiến nhiều người xôn xao. Đáng chú ý, trong các clip lan truyền trên MXH, vị "lương y" này lại chữa bằng các phương pháp như rút lưỡi, đập vào vai, cổ. 

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Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Mới đây, MXH bất ngờ xuất hiện một đoạn clip ngắn quay cảnh một thanh niên trẻ đang "chữa bệnh" câm điếc bằng phương pháp tương tự "thần y" Võ Hoàng Yên khiến dư luận dậy sóng Trong đoạn clip, người này liên tục ấn, xòe tay vỗ mạnh vào tai của thiếu niên bị câm điếc.

Sau một hồi làm thủ thuật, "thần y" trẻ tuổi hét to vào tai thiếu niên và hỏi: "Nghe không?". Khi thấy người này gật đầu, "hậu duệ" liền giơ ngón tay cái ra cười, ý muốn nói bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh.

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Cách chữa bệnh tương đối giống ông Võ Hoàng Yên - Ảnh cắt từ clip

Tiếp sau nam thiếu niên, một cô gái khái cũng được cho là bị câm điếc được "thần y" chữa bệnh. Tuy nhiên, cô gái này được thăm khám với cách thức hơi khác biệt. 

Cụ thể, "hậu duệ"Võ Hoàng Yên dùng ngón tay bấm mạnh vào mặt cô gái khiến cô này giật nảy người lên. Sau đó, anh này vỗ mạnh tay ở phía bên phải rồi chuyển sang bên trái. 

Chưa hết, vị "thầy thuốc" này còn dùng khăn bọc tay để cầm lưỡi nữ bệnh nhân rồi rút mạnh. Hành động này khiến cô gái ngã gục xuống, tỏ ra rất đau đớn. 

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Bệnh nhân nữ được 'thần y' chữa bệnh - Ảnh cắt từ clip

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đoạn clip trên đã xuất hiện từ tháng 4/2021. Cụ thể, đọan clip này lúc đầu được đăng tải trên YouTube, sau đó nhiều người dùng Facebook tải về đăng lại hoặc dẫn đường link. Tuy nhiên, hiện tại clip gốc trên YouTube đã bị xóa.

Lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết qua xác minh, sự việc vừa mới diễn ra mấy ngày tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. 

Liên quan tới vụ việc, báo Thanh Niên thông tin thêm, qua xác minh ban đầu, nam thanh niên nói trên là sinh viên đang học tại TP.Huế, quê ở xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa. Khi làm việc với công an, nam thanh niên chữa bệnh như "thần y" Võ Hoàng Yên này đã thừa nhận hành vi không đúng của mình. 

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