Xôn xao clip bố tát tới tấp vào mặt con gái chỉ vì khóc không chịu cho bác sĩ tiêm

Liên quan đến tình huống này, mới đây cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh bố đánh tát con gái giữa đám đông vì đứa trẻ khóc không chịu cho bác sĩ tiêm. Theo đó, khi bé gái khóc thét không chịu hợp tác, ông bố đã mất kiên nhẫn, giơ tay tát nhiều cái vào mặt con và quát lớn: "Bây giờ mày có khám không?".

Phải tiêm khi bị bệnh không chỉ là nỗi sợ của trẻ nhỏ mà không ít người lớn cũng cảm thấy ám ảnh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị bác sĩ cắm mũi tiêm vào tay là các em lại khóc lóc, giãy giụa. Lúc này, cha mẹ nên nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên để các con cảm thấy an toàn và tạm quên đi nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, không phải bậc phụ huynh nào cũng đủ kiên nhẫn để dỗ dành con, nhiều người còn nóng giận, đánh mắng khiến con trẻ càng thêm sợ sệt.

Clip bố tát tới tấp vào mặt con gái chỉ vì khóc không chịu cho bác sĩ tiêm

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, đứa bé càng lúc càng khóc to hơn, các bác sĩ và y tá đã can ngăn ông bố: "Thôi, anh dừng lại đi. Anh bình tĩnh ra ngoài đi không con bé sợ!".

Sau đó, ông bố bỏ ra ngoài nhưng vì thấy con gái vẫn khóc nên một lần nữa chạy vào và giữ chặt con gái để bác sĩ tiêm dù bé gái khóc thét lên vì vừa đau vì mũi tiêm, vừa sợ bố mình.

Sự việc ồn ào khiến bệnh nhân và những người đi khám chú ý và liên tục khuyên ông bố nên bớt nóng: "Thôi anh ơi, trẻ con đứa nào cũng sợ tiêm mà!".

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số chỉ trích hành động nóng nảy, thô lỗ của ông bố, đồng thời cho rằng đứa trẻ sẽ bị tổn thương nặng nề về tâm lý nếu sự việc tương tự còn tiếp tục diễn ra.

"Không hiểu ông bố nghĩ gì! Trẻ con mà, đứa nào chả sợ tiêm chứ. Càng đánh mắng càng khiến đứa trẻ hoảng loạn hơn thôi chứ chẳng làm nó bớt sợ đi được"; "Ngày xưa mình cũng khóc ghê lắm mỗi khi phải tiêm, nhưng bố mình vẫn kiên nhẫn dỗ dành, ôm chặt mình an ủi khi bác sĩ tiêm chứ không đánh chửi như ông bố trong clip, khổ thân cô bé"; "Đánh con trước mặt người khác sẽ khiến đứa trẻ bị tổn thương lòng tự trọng, đừng nghĩ nó là trẻ con nên không biết gì"; "Đánh con giữa đám đông sẽ khiến bé bị tự ti, xấu hổ. Sau này nó bị ai làm hại cũng không dám nói với cha mẹ vì sợ ăn đòn, lúc đó hối hận cũng không kịp"..., dân mạng bàn tán xôn xao.



Hành động của người bố nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng không nên chỉ trích quá đà người bố trong clip vì cha mẹ nào mà chẳng thương con. Hành động của người đàn ông chỉ mang tính bộc phát chứ không phải cố ý bạo hành con.

"Ông bố đánh con trước mặt mọi người như vậy là sai rồi. Tuy nhiên mọi người thử nghĩ xem, nếu như đang vội đi công việc, con bệnh lại chẳng chịu cho bác sĩ tiêm, phía sau còn bao nhiêu người khác đang chờ tới lượt thì ông bố khó lòng mà kiềm chế được. Mình nghĩ cha mẹ nào mà chẳng thương con, lỡ đánh con vài cái cũng đau xót lắm chứ. Chúng ta là người ngoài, chỉ nhìn sự việc qua đoạn clip ngắn ngủi, không nên chửi bới, mạt sát người cha quá đáng quá", tài khoản N.B. bày tỏ quan điểm.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng.