Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm

Tối 31/12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh em bé mới sinh đã nặng tới 5,2 kg khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Điều đáng nói là em bé dù chào đời với cân nặng khủng nhưng lại được sinh bằng phương pháp đẻ thường khiến dân tình càng trầm trồ ngưỡng mộ.

Em bé sinh thường nặng 5,2 kg cực mũm mĩm, đáng yêu hiện đang là tâm điểm của mạng xã hội những ngày cuối năm - Ảnh: Facebook

Bé gái sở hữu làn da trắng hồng, thân hình bụ bẫm, mũm mĩm, đôi má thì phúng phính khiến ai cũng phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Loạt ảnh được tài khoản H.K. chia sẻ lên mạng xã hội và gây "bão" chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều người còn nhiệt tình nhắn tin chúc mừng và ngợi khen "sao đẻ thường giỏi thế". Tuy nhiên, H.K. cho biết mình không phải là mẹ của em bé này, cô vô tình thấy những hình ảnh về em khi lướt Facebook nên đăng tải lại mà thôi. Một số cư dân mạng nhanh tay đã lập tức truy lùng danh tính em bé đặc biệt này.