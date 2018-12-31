Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm

Hình ảnh bé sơ sinh bụ bẫm với cân nặng khủng 5,2 kg hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng ngày cuối năm.
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Tối 31/12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh em bé mới sinh đã nặng tới 5,2 kg khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Điều đáng nói là em bé dù chào đời với cân nặng khủng nhưng lại được sinh bằng phương pháp đẻ thường khiến dân tình càng trầm trồ ngưỡng mộ.
Bé gái sở hữu làn da trắng hồng, thân hình bụ bẫm, mũm mĩm, đôi má thì phúng phính khiến ai cũng phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Loạt ảnh được tài khoản H.K. chia sẻ lên mạng xã hội và gây "bão" chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều người còn nhiệt tình nhắn tin chúc mừng và ngợi khen "sao đẻ thường giỏi thế". Tuy nhiên, H.K. cho biết mình không phải là mẹ của em bé này, cô vô tình thấy những hình ảnh về em khi lướt Facebook nên đăng tải lại mà thôi. Một số cư dân mạng nhanh tay đã lập tức truy lùng danh tính em bé đặc biệt này.
Theo tìm hiểu, bé gái này cất tiếng khóc chào đời tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 28/12 vừa qua. Tài khoản Facebook Panya Panya cho biết em bé là con gái đầu lòng của anh, 5,2 kg đúng là số cân nặng lúc mới sinh của bé.
Cũng theo chia sẻ của tài khoản Facebook này, cân nặng vượt trội của bé gái khiến không chỉ gia đình mà các bác sĩ trong ê kíp đỡ đẻ ngày hôm đó cũng thảng thốt. Chính vì thế, thông tin về ca sinh đặc biệt này được rất nhiều báo Thái Lan đăng tải.
Được đông đảo dân mạng chúc mừng và chia sẻ, tài khoản Panya Panya đã đăng thêm nhiều hình ảnh mới của em bé khi đã được vệ sinh và nằm ngủ ngoan trong nôi ở bệnh viện với đôi má phúng phính cực đáng yêu.