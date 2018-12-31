Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm

Xã hội 31/12/2018 02:25

Hình ảnh bé sơ sinh bụ bẫm với cân nặng khủng 5,2 kg hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng ngày cuối năm.

Tối 31/12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh em bé mới sinh đã nặng tới 5,2 kg khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Điều đáng nói là em bé dù chào đời với cân nặng khủng nhưng lại được sinh bằng phương pháp đẻ thường khiến dân tình càng trầm trồ ngưỡng mộ.

Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm - Ảnh 1
Em bé sinh thường nặng 5,2 kg cực mũm mĩm, đáng yêu hiện đang là tâm điểm của mạng xã hội những ngày cuối năm - Ảnh: Facebook

Bé gái sở hữu làn da trắng hồng, thân hình bụ bẫm, mũm mĩm, đôi má thì phúng phính khiến ai cũng phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Loạt ảnh được tài khoản H.K. chia sẻ lên mạng xã hội và gây "bão" chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều người còn nhiệt tình nhắn tin chúc mừng và ngợi khen "sao đẻ thường giỏi thế". Tuy nhiên, H.K. cho biết mình không phải là mẹ của em bé này, cô vô tình thấy những hình ảnh về em khi lướt Facebook nên đăng tải lại mà thôi. Một số cư dân mạng nhanh tay đã lập tức truy lùng danh tính em bé đặc biệt này.

Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm - Ảnh 2
Cân nặng khủng của bé gái khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: Facebook

Theo tìm hiểu, bé gái này cất tiếng khóc chào đời tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 28/12 vừa qua. Tài khoản Facebook Panya Panya cho biết em bé là con gái đầu lòng của anh, 5,2 kg đúng là số cân nặng lúc mới sinh của bé.

Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm - Ảnh 3
Người đàn ông được cho là bố của em bé đăng tải loạt hình ảnh kèm lời nhắn 'Cuối cùng con cũng đã đến' - Ảnh: Facebook

Cũng theo chia sẻ của tài khoản Facebook này, cân nặng vượt trội của bé gái khiến không chỉ gia đình mà các bác sĩ trong ê kíp đỡ đẻ ngày hôm đó cũng thảng thốt. Chính vì thế, thông tin về ca sinh đặc biệt này được rất nhiều báo Thái Lan đăng tải.

Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm - Ảnh 4
Báo Thái Lan đăng tải thông tin về ca sinh đặc biệt này - Ảnh: Facebook

Được đông đảo dân mạng chúc mừng và chia sẻ, tài khoản Panya Panya đã đăng thêm nhiều hình ảnh mới của em bé khi đã được vệ sinh và nằm ngủ ngoan trong nôi ở bệnh viện với đôi má phúng phính cực đáng yêu.

Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm - Ảnh 5
Cân nặng khủng của bé gái khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: Facebook

Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm - Ảnh 6

Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm - Ảnh 7

Danh tính bé sơ sinh đẻ thường nặng 5,2 kg gây bão mạng xã hội ngày cuối năm - Ảnh 8
Ngoài lời khen dành cho em bé, nhiều người cũng khâm phục người mẹ khi có thể sinh thường dù con nặng tới 5,2 kg - Ảnh: Facebook
Vụ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi dưới gốc tre: 'Hỏi cái thai đâu thì vợ nói bị sảy'

Vụ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi dưới gốc tre: 'Hỏi cái thai đâu thì vợ nói bị sảy'

Không thấy cái thai trong bụng vợ đâu, người đàn ông gặng hỏi thì vợ nói bị sảy. Tuy nhiên khi tìm kiếm khắp nơi quanh nhà thì phát hiện cháu bé ở gần bụi tre cách nhà không xa.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hy hữu hình ảnh gây bão mạng hình ảnh gây xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 19 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 44 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 57 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 49 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày