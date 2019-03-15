Vụ tai nạn vào rạng sáng 15/3 tại Thanh Hóa giữa xe khách và xe đầu kéo khiến nhiều người bị thương, một phụ xe tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay, tại Km343 trên QL1A đoạn chạy qua xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Đình Vĩ (khoảng 30 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe đầu kéo mang biển số 36C – 142.34, kéo theo rơ moóc mang biển số 36R-009.10 lưu thông trên QL1A theo hướng Nam – Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn đường trên thì xe rẽ trái vào tỉnh lộ 511. Tuy nhiên trong lúc đang rẽ sang đường thì bất ngờ bị xe khách mang biển số 17B – 018.52 lưu thông cùng chiều tông vào đuôi rơ moóc.

Vụ va chạm quá mạnh khiến phần đầu của xe khách bị hư hỏng nặng, phụ xe tử vong và bị mắc kẹt lại bên trong phần đầu xe. Ngoài ra, nhiều hành khách khác cũng bị thương.

Sau va chạm, đầu chiếc xe khách bị bẹp dúm, nạn nhân gào khóc cầu cứu - Ảnh: Internet

Sau đó, chiếc xe khách văng vào bên đường, húc đổ tường nhà dân rồi mới dừng lại. Được biết lúc xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 20 hành khách. Vụ tai nạn khiến hành khách vô cùng hoảng loạn.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, tìm cách đưa thi thể phụ xe ra ngoài - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Quảng Xương và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, tìm cách đưa thi thể của phụ xe ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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