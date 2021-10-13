Xe khách ‘chặt đẹp' với giá gấp 3 lần bình thường cho chuyến đi từ Bình Dương về Nghệ An

Xã hội 13/10/2021 09:24

“Còn bao nhiêu tiền để dành mua vé xe khách về quê. Em bây giờ chỉ còn cái thân và mấy bộ quần áo mang về...” – anh Bá T. chia sẻ.

Theo thông tin của Vietnamnet, đêm 12/10, chiếc xe khách giường nằm Hưng Nga mang BKS: 51B... chở hàng chục người từ Bình Dương về khu vực tiếp đón công dân Nghệ An ở dưới chân núi Dũng Quyết. Được biết, xe xuất phát từ chiều 11/10, sau hơn 1 ngày đêm mới về đến TP. Vinh. Đáng chú ý, mỗi hành khách đi xe đều phải chi trả 2,5 triệu đồng/người. Chị T. quê ở huyện Tương Dương - hành khách đi chuyến xe cho hay:

“Suốt chặng đường từ Bình Dương về đến Nghệ An nhà xe luôn đóng kín rèm cửa, không ai được phép xuống xe khi về đến đầu cầu Bến Thủy. Ăn uống, vệ sinh đều diễn ra ở trên xe. Đoàn có 3 chị em phải trả 7,5 triệu đồng”.

Những hành khách khác như anh Moong Bá H., anh Cụt Bá C. và anh Moong Bá T. đều ở xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đi về từ Bình Dương cũng phải trả số tiền 2,5 triệu đồng/ người.

Xe khách ‘chặt đẹp' với giá gấp 3 lần bình thường cho chuyến đi từ Bình Dương về Nghệ An - Ảnh 1
Những người phải mua vé xe đắt đỏ trở về Nghệ An từ Bình Dương ngồi phía bên phải - Ảnh: Vietnamnet

Anh Moong Bá H. cho biết, dịch bệnh nên ai cũng muốn sớm về quê. Giá vé 2,5 triệu đồng/người đắt gấp 3 lần ngày bình thường. Trong khi công nhân thất nghiệp 3 tháng nay, không có tiền ăn, tiền đóng nhà trọ mà nhà xe lấy giá quá đắt...

“Còn bao nhiêu tiền để dành mua vé xe khách về quê. Em bây giờ chỉ còn cái thân và mấy bộ quần áo mang về...” – anh Bá T. chia sẻ.

Liên hệ số điện thoại nhà xe Hưng Nga cho biết, giá vé xe từ Bình Dương về Nghệ An mấy ngày qua dao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/người. Người phụ nữ đại diện nhà xe Hưng Nga trả lời:

“Giá vé có thể thay đổi theo từng ngày, tối nay vé về Nghệ An là 2,5 triệu đồng/người. Tuy nhiên, những ngày sau có thể giảm xuống dưới 2 triệu”.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, sẽ cho kiểm tra ngay việc nhà xe chở khách từ Bình Dương về Nghệ An nêu trên.

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