Bé trai bị bỏ rơi ở Nghệ An, hơn 20 cặp vợ chồng hiếm muộn xin nhận nuôi, xã phải lập hội đồng xét duyệt

Xã hội 05/10/2021 08:35

Hàng chục cặp vợ chồng hiếm muộn từ khắp nơi muốn xin nhận bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi bóng ở Nghệ An làm con nuôi.

Theo báo Tiền Phong, sáng 28/9, ông Trần Xuân Hương - Chủ tịch UBND xã Liên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang tiến hành các thủ tục để cho nhận nuôi một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi do đã quá thời gian thông báo tìm người thân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 21/9, một người phụ nữ ở xóm 6 (xã Liên Thành) ra vườn hái rau thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi ra kiểm tra, người này phát hiện một túi bóng màu đen, bên trong có một bé trai còn nguyên dây rốn được bọc trong một chiếc áo nắng. Qua kiểm tra, bé trai nặng hơn 3kg, sức khoẻ bình thường.

Ông Hương cho biết: “Hiện đã có gần 20 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn gửi đơn xin nhận bé trai này làm con nuôi. Trong đó có những trường hợp ở tận Đà Nẵng, Đồng Nai… nên rất khó để xác minh hoàn cảnh gia đình của những trường hợp này”.

cũng theo ông Hương, người được ưu tiên khi xem xét nhận con nuôi là người phát hiện đứa trẻ đầu tiên nhưng hiện người này không có nhu cầu. Những trường hợp còn lại, xã sẽ xem xét về hoàn cảnh, nhân thân, điều kiện kinh tế gia đình,…

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Nhiều người hiếm muộn muốn nhận bé trai bị bỏ rơi làm con nuôi - Ảnh: Tiền Phong

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, hơn 1 tuần qua, xã Liên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã thành lập hội đồng xét duyệt cho nhận con nuôi do có quá gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi. Quá trình xét duyệt bao gồm hội đồng của xã Liên Thành sẽ đến tận nơi, thông qua chính quyền để xác minh điều kiện kinh tế, khả năng nuôi cháu bé, đạo đức, nhân thân của người xin nhận con nuôi.

Ông Hương cho biết, trước đó có hàng chục cặp vợ chồng ở khắp nơi như Đồng Nai, Đà Nẵng liên hệ xin được nuôi dưỡng cháu bé này.

"Hội đồng của xã đã xét duyệt qua một vòng và loại trừ 14 cặp vợ chồng vì họ ở ngoại tỉnh, xã không có điều kiện đi đến tận nơi thẩm tra. Hiện chỉ còn 6 đơn là 6 cặp vợ chồng hiếm muộn trong và ngoài huyện. Sắp tới, hội đồng xét duyệt sẽ đi đến tận nhà của 6 cặp vợ chồng này thẩm tra rồi về bàn bạc, bình chọn xem hộ nào xứng đáng nhất để nhận nuôi cháu bé".

Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại trạm y tế xã. Bé ngoan và khỏe mạnh. Về sữa và kinh phí nuôi cháu bé hiện đang được các nhà hảo tâm hỗ trợ.

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