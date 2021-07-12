Xe đầu kéo chở 1.600 lít axit bị lật ngào bất ngờ, đổ sầm vào nhà dân bên đường khiến ai nấy 'ba hồn bảy vía' thất kinh

Vụ tai nạn xảy ra khiến người dân bên đường chứng kiến la hét thất thanh và tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Những vụ tai nạn giao thông bất ngờ trên đường phố luôn khiến người xem rùng mình tuy nhiên vụ lật xe chở axit dưới đây đa phần dân mạng đều thất kinh khi chứng kiến.

Chiếc xe chở 1.600 lít axit thực phẩm bất ngờ lật khiến dân mạng thất kinh

Cụ thể, trên diễn đàn về an toàn giao thông chia sẻ lại clip tai nạn xe đầu kéo. Điều gây chú ý là chiếc xe này kéo theo rơ-móc chở 1.600 lít axit thực phẩm và đang lưu thông bon bon trên đường thì không may xảy ra tai nạn.

Dựa theo camera hành trình của xe ô tô đi ngược chiều ghi lại, khi đến khúc cua thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, chiếc xe đầu kéo này bị lật nghiêng. Xe bất ngờ trượt dài, phần rơ-móc phía sau đi vào khúc cua tông đổ nhiều cây xanh. Đáng sợ nhất là việc hơi axit phả ra vào nhà dân gần đó khiến người đứng quanh khu vực tá hỏa tam tinh.

Sau khi xe lật, hơi axit bay phà ra trước kính xe - Ảnh: Chụp từ clip

Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-dau-keo-cho-1600-lit-axit-bi-lat-ngao-bat-ngo-do-sam-vao-nha-dan-ben-duong-khien-ai-nay-ba-hon-bay-via-that-kinh-412255.html