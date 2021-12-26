Xe cơm cháy "Triệu view" của vợ chồng câm điếc

Từ trước đến nay người ta thường nói với nhau “bán rao chào khách”. Nghề buôn bán xưa nay nói năng phải lanh lợi, khéo léo trò chuyện với khách để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Nhưng với xe cơm cháy "Hôm nay trời thật đẹp" (Vạn Kiếp, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bạn sẽ không nghe họ nói gì, chỉ có thể "múa dấu" giao tiếp với nhau để bán hàng…

Vợ chồng anh Sơn và ba người bạn thân đang tất bật làm những mẻ cơm cháy thơm ngon

Một buổi chiều lang thang trên đường Vạn Kiếp, là một trong những nơi được giới trẻ Sài thành xem như "thiên đường ăn vặt", có một hàng ăn vẫn nhộn nhịp khách ra vào và xếp hàng chờ. Đó là xe cơm cháy “Hôm nay trời thật đẹp” chủ quán là anh Lê Trường Sơn (45 tuổi) và chị Lê Mộng Thúy (39 tuổi) đôi vợ chồng bị câm điếc bẩm sinh đã mang đến một cái nhìn tích cực cho mọi người. Mọi khiếm khuyết sẽ không thể đánh gục bạn khi bạn không ngừng tiến về phía trước.

Hai vợ chồng anh Sơn đều là bếp chính cứ có khách gọi món cơm cháy thì hai vợ chồng tất bật cho cơm lên chảo, dùng muỗng cán cơm ra, xoay chảo liên tục để cơm vàng đều, thơm nứt mũi. Cho ra những mẻ cơm cháy vàng ươm vô cùng bắt mắt.

Thực đơn của quán cơm cháy "Hôm nay trời thật đẹp"

Mọi người đến đây, không chỉ thưởng thức món ăn ngon – rẻ mà còn đến san sẻ ủng hộ cho nghị lực sống của vợ chồng anh Sơn và tất cả mọi người trong quán.

“Tôi biết quán này qua mạng xã hội và đến ủng hộ vì thấy thương quá, chứ gần nhà tôi cũng có quán bán cơm cháy”- Chị Tâm một khách hàng ở Tân Bình chia sẻ.

Khách ngày càng đông…

Lượng khách đến quán dạo gần đây đã tăng lên gấp đôi, vào giờ cao điểm thực khách còn phải xếp hàng để thưởng thức. Được đánh giá là các món ăn vặt ở đây đều thơm ngon, giá rẻ hơn so với những nơi khác thu hút được thêm nhiều học sinh, sinh viên.

"Vợ chồng anh buôn bán ở đây cũng đã gần 7 năm chủ yếu bán bánh tráng nướng nhưng chỗ bán không ổn định, từ khi được anh Nam chủ nhà hiện tại cho đậu xe thì bán thêm món cơm cháy kho quẹt bắt đầu đông khách hơn”- Chị Hương một hàng xóm chia sẻ.

Lượng khách ngày một đông

Chỉ có thể "chỉ trỏ" vào tờ giấy để nhờ khách đi gửi xe vì chỗ bán chỉ là một góc nhỏ lề đường không để được quá 3 chiếc xe máy, đa số là khách mua mang về. Cạnh bên những chiếc bàn nhựa là tấm bảng viết chữ in chữ hoa: "Hôm nay trời thật đẹp, nhưng tôi không thể nói và nghe".

Khách đến anh phụ quán chỉ tay vào thực đơn và nở một nụ cười thật tươi đưa một cây bút, một mảnh giấy nhỏ để khách ghi. Khách ra vào liên tục, cứ thế việc mua bán diễn ra trong im lặng.

Không chỉ vợ chồng anh Sơn mà ba người phụ bán cũng đều câm điếc bẩm sinh.

Suất cơm cháy tại quán luôn thu hút đông khách

Ngoài ra tại quán còn có thêm món bánh tráng nướng, trứng cút nướng

Đâu đó ở Sài Gòn nhộn nhịp vẫn còn những câu chuyện ấm áp và đáng truyền tải. Nét đẹp lao động của quán cơm cháy “Hôm nay trời thật đẹp” đã mang đến một góc nhìn tích cực, lạc quan cho tất cả mọi người…