Uống sữa đậu nành mỗi sáng để bổ gan, nữ sinh viên bàng hoàng nhận về kết quả bị ung thư gan

Xã hội 27/12/2021 10:34

Duy trì thói quen uống sữa đậu nành mỗi sáng để bồi bổ cho gan, một nữ sinh viên 20 tuổi bất ngờ nhận về kết quả bị ung thư gan, nguyên nhân đến từ một việc khó ai tin được.

Dẫn tin từ Sohu (Trung Quốc) về việc một sinh viên tên Tiểu Lý, 20 tuổi, ở Quảng Đông, Trung Quốc mắc ung thư gan vì thói quen uống sữa đậu nành. Theo đó, Tiểu Lý hiện đang là sinh viên năm thứ 2 với thành tích học tập xuất sắc.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học và trở thành nghiên cứu sinh, Tiểu Lý luôn học tập rất chăm chỉ và thường thức khuya để học bài. Vốn có sức khỏe không được tốt vì bị mắc viêm gan B từ nhỏ, Tiểu Lý rất ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe của mình. Thê nên, khi được một người bạn nói rằng uống sữa đậu nành có thể bổ gan, Tiểu Lý đã lập tức áp dụng.

Uống sữa đậu nành mỗi sáng để bổ gan, nữ sinh viên bàng hoàng nhận về kết quả bị ung thư gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày, cô đều đặn uống một cốc sữa đậu nành vào buổi sáng để bổ sung dinh dưỡng và duy trì thói quen này trong suốt hơn 1 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tiểu Lý thường xuyên cảm thấy không khỏe trong người, ngủ gà gật và kèm tiêu chảy. Tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn sau 1 thời gian khiến nữ sinh lo lắng và vội vàng đến bệnh viện để thăm khám.

Uống sữa đậu nành mỗi sáng để bổ gan, nữ sinh viên bàng hoàng nhận về kết quả bị ung thư gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện trên cơ thể Tiểu Lý có một khối u dài 4cm xuất hiện ở thùy gan phải, ngay lập tức cho cô gái làm xét nghiệm, cuối cùng xác định Tiểu Lý mắc bệnh ung thư gan. Ngay khi nhận kết quả, nữ sinh viên đã không khỏi bàng hoàng vì cô còn quá trẻ, giữ thói quen ăn uống lành mạnh và không hút thuốc, uống rượu.

Uống sữa đậu nành mỗi sáng để bổ gan, nữ sinh viên bàng hoàng nhận về kết quả bị ung thư gan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc sống hàng ngày của Tiểu Lý, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân khiến bệnh gan của cô ngày càng xấu đi, dần phát triển thành ung thư gan.

Nguyên nhân đến từ việc vì để tiết kiệm, Tiểu Lý thường mua hạt đậu nành giá rẻ để làm sữa đậu, trong số đó có những hạt đậu nành đã bị mốc. Những phần mốc này chứa độc tố aflatoxin, được Viện nghiên cứu ung thư thế giới xếp vào loại chất gây ung thư loại 1. Đây cũng là độc tố có khả năng gây ung thư gan cao nhất.

Uống sữa đậu nành mỗi sáng để bổ gan, nữ sinh viên bàng hoàng nhận về kết quả bị ung thư gan - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Qua trường hợp của Tiểu Lý, bác sĩ nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không nên tiếc rẻ những thực phẩm mốc. Các thực phẩm đã mốc là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư khi ăn phải, chính vì vậy, tuyệt đối không nên vì tiết kiệm mà ăn thực phẩm mốc vì sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

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