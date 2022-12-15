Xe cẩu đang cẩu gạch tại một cửa hàng vật liệu xây dựng ở TP. Bảo Lộc thì không may cần cẩu vướng vào dây điện trung thế gây phóng điện.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 15/12, đại diện lãnh đạo UBND xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do điện giật khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tại một cửa hàng vật liệu trên đường Lê Thị Riêng, xã Lộc Châu. Vào thời điểm trên, tài xế điều khiển xe cẩu đang cẩu gạch thì không may cần cẩu vướng vào đường điện trung thế, gây ra vụ chập điện.

Hiện trường vụ xe cẩu vướng vào dây điện trung thế khiến 1 người tử vong - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ Zingnews, nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn Danh (37 tuổi), chủ cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Lê Thị Riêng, xã Lộc Châu. Lúc này ông Nguyễn Văn Danh đứng phía dưới, tay vin vào thành xe cẩu nên bị giật gây bỏng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện, tài xế xe cẩu may mắn thoát chết.

Điện thoại đang sử dụng thì bất ngờ phát nổ, thiếu niên 14 bị dập nát bàn tay trái Qua khai thác, người bệnh cho biết trong quá trình sử dụng điện thoại, bất ngờ điện thoại phát nổ khiến thiếu niên này bị dập nát bàn tay. Ngay lập tức nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện.

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