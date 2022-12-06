Điện thoại đang sử dụng thì bất ngờ phát nổ, thiếu niên 14 bị dập nát bàn tay trái

Qua khai thác, người bệnh cho biết trong quá trình sử dụng điện thoại, bất ngờ điện thoại phát nổ khiến thiếu niên này bị dập nát bàn tay. Ngay lập tức nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 5/12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam (14 tuổi, ở Hải Dương) nhập viện trong tình trạng dập nát tay trái do nổ điện thoại.

Qua khai thác, người bệnh cho biết trong quá trình sử dụng điện thoại, bất ngờ điện thoại phát nổ khiến thiếu niên này bị dập nát bàn tay. Ngay lập tức nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện.

Thiếu niên nát bàn tay trái do nổ điện thoại - Ảnh: báo Người Lao động

Trao đổi với Dân Trí, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Thái Hưng - Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) chia sẻ khi bệnh nhân nhập viện, đầu các ngón tay đã bị dập nát.

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, chỉnh trục các ngón, găm đinh cố định, bệnh nhân đã tỉnh táo, các ngón tay hồng trở lại.

Theo bác sĩ Hưng các dạng tổn thương này thường phức tạp, và có nguy cơ hoại tử thứ phát sau phẫu thuật nên bệnh nhân cần được theo dõi tiếp.

Bác sĩ Ngô Thái Hưng lưu ý gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn do nổ điện thoại khi chơi điện tử (game) thời gian dài. Có trường hợp nổ khi đang sạc khiến nạn nhân bị cụt chi, bỏng mặt...

Do đó, người dân nên cẩn thận trong việc sử dụng điện thoại, không nên chơi điện tử lâu, sử dụng các loại sạc điện thoại đảm bảo chất lượng. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Cảnh báo nguy hiểm: Nam thanh niên nát bàn tay vì chơi điện tử khi đang sạc pin khiến điện thoại phát nổ Chơi điện thoại khi đang sạc pin dẫn đến phát nổ khiến nam thanh niên bị dập nát bàn tay và chấn thương nhiều vùng trên cơ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ien-thoai-ang-su-dung-thi-bat-ngo-phat-no-thieu-nien-14-bi-dap-nat-ban-tay-trai-532009.html