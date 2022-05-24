Cảnh báo nguy hiểm: Nam thanh niên nát bàn tay vì chơi điện tử khi đang sạc pin khiến điện thoại phát nổ

Chơi điện thoại khi đang sạc pin dẫn đến phát nổ khiến nam thanh niên bị dập nát bàn tay và chấn thương nhiều vùng trên cơ thể.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 24/5, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân ở Hà Nội vào viện với nhiều vết thương nghiêm trọng do điện thoại phát nổ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân - Khoa Phẫu thuật chi trên và y học thể thao, Bệnh viện Việt Đức, cho biết, nam bệnh nhân có vết thương môi trên kích thước 2x2 cm, dập nát ngón 1,2 mất hết phần mềm; cụt chấn thương ngón 1, vết thương ngón 3 tay trái, vết thương 3cm vùng cẳng chân bên phải,... Qua khai thác, người bệnh cho biết khi vừa sạc điện thoại vừa chơi điện tử, bất ngờ điện thoại phát nổ.

Tại Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân được các bác sĩ kịp thời phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương. Theo bác sĩ Quân, do bàn tay tổn thương nghiêm trọng nên bệnh nhân phải phẫu thuật xử lý mỏm cụt ngón 1, 2; khâu vết thương ngón 3, xử lý vết thương phần mềm gần ngón cái và vết thương cẳng chân. Bác sĩ Quân lưu ý gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn do nổ điện thoại khi đang sạc gây cụt chi, bỏng mặt... Do đó, người dân nên sử dụng các loại sạc điện thoại đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố.

Nam thanh niên nhập viện với bàn tay dập nát nhiều ngón do điện thoại phát nổ - Ảnh: Thảo My - Ảnh: báo Người Lao động Trước đó, theo thông tin của Vietnamnet, vào ngày 28/4, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một nam bệnh nhân 23 tuổi, là công nhân xây dựng tại Hà Nội bị mất thị lực, cháy sém toàn thân và tổn thương nhiều cơ quan như: Thủng màng nhĩ, gãy tay trái… do nổ điện thoại khi sạc. Người thân cho biết sự cố xảy ra khi bệnh nhân vừa sạc điện thoại vừa xem nên vật dụng này phát nổ. Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu, loại bỏ nhiều dị vật trên cơ thể. Tuy nhiên, 2 mắt của bệnh nhân vẫn không nhìn thấy nên được chuyển đến Khoa Mắt điều trị. Các bác sĩ phát hiện rất nhiều dị vật trong mắt, gồm: Dị vật giác mạc và nội nhãn gây đục thể thủy tinh, bong võng mạc. Bệnh nhân được chỉ định mổ lấy dị vật. Theo bác sĩ điều trị, khả năng bệnh nhân hồi phục thị lực rất thấp, nguy cơ mù cao, mất khả năng lao động. Tay trái của bệnh nhân cũng bị gãy, phải xử lý nẹp đinh; màng nhĩ hai bên thủng, nhiều dị vật thủy tinh trên mặt.

Xót xa nam thanh niên cháy sém toàn thân, mất thị lực do dùng điện thoại khi đang sạc Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, điện thoại bất ngờ phát nổ khiến nam thanh niên 23 tuổi bị cháy sém, mất thị lực và tổn thương nhiều cơ quan.

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