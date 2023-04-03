Thông tin này do một tài khoản Facebook tên Lê Khanh Tuấn đăng tải, nhận được nhiều lượt like, chia sẻ gây xôn xao. Nội dung người này cho biết cụ thể: “Em trai của mình bị 2 phụ nữ lạ mặt chạy xe chích kim tiêm vào người khi đang đi dạo tại khu đô thị Sala. Lúc đó, có một người đàn ông khác cũng bị chích kim 2 lần khi đang chạy bộ gần đó. Bọn chúng chích tất cả những ai nhìn thấy đang đi trên vỉa hè”.

Ngày 3/4, mạng xã hội lan truyền thông tin một nam thanh niên chạy bộ trong khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức), bị hai cô gái đi xe máy áp sát và chích kim tiêm vào người.

Tài khoản này còn cho biết, người em đang điều trị bằng thuốc phòng phơi nhiễm HIV trong 28 ngày và khuyên mọi người cảnh giác. Đồng thời, người viết yêu cầu cộng đồng mạng like và chia sẻ bài viết.

Thông tin người dân bị chích kim tiêm đang được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo Dân Trí, anh L.K.T. (ngụ quận 7) xác nhận là chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung trên. Theo anh T., người bị chích kim tiêm là em trai của anh, 16 tuổi, ngụ quận 6, hiện đang học lớp 11.

Anh T. cho biết, khoảng 21h25 ngày 29/3, em trai của anh cùng nhóm bạn đi dạo trên đường Nguyễn Cơ Thạch nằm trong khu đô thị Sala thì bị hai người phụ nữ chích kim tiêm vào người. Sau khi sự việc xảy ra, trưa 1/4, em trai đi tiêm phòng ở quận 6 và chưa trình báo công an.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Như Thành, Chủ tịch UBND phường An Lợi Đông cho biết đã nắm được thông tin trên và giao cho Công an phường xác minh.

"Trước mắt, Công an phường chưa tiếp nhận, phản ánh của người dân về sự việc trên" - ông Thành cho hay.

Theo ông Thành, người nào đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang trên mạng xã hội đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Anh T. đăng hình ảnh được cho là vết của kim tiêm trên cơ thể em trai lên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, trao đổi thêm với Zingnews, đại diện Công an phường An Lợi Đông (TP. Thủ Đức) cho biết, đơn vị cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có người bị chích kim trong khu đô thị Sala lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, công an địa phương khẳng định chưa có nạn nhân nào bị chích kim đến trụ sở trình báo.

“Chúng tôi đang xác minh người đăng thông tin trên Facebook để mời lên làm việc. Nếu là tin giả, đơn vị sẽ lập biên bản xử lý” - vị này cho biết.