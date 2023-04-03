Xác minh, làm rõ thông tin lan truyền việc người dân bị chích kim tiêm khi đi dạo ở khu đô thị Sala TP.HCM

Xã hội 03/04/2023 16:50

Đại diện Công an phường An Lợi Đông (TP. Thủ Đức) cho biết, đơn vị cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có người bị chích kim trong khu đô thị Sala lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 3/4, mạng xã hội lan truyền thông tin một nam thanh niên chạy bộ trong khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức), bị hai cô gái đi xe máy áp sát và chích kim tiêm vào người.

Thông tin này do một tài khoản Facebook tên Lê Khanh Tuấn đăng tải, nhận được nhiều lượt like, chia sẻ gây xôn xao. Nội dung người này cho biết cụ thể: “Em trai của mình bị 2 phụ nữ lạ mặt chạy xe chích kim tiêm vào người khi đang đi dạo tại khu đô thị Sala. Lúc đó, có một người đàn ông khác cũng bị chích kim 2 lần khi đang chạy bộ gần đó. Bọn chúng chích tất cả những ai nhìn thấy đang đi trên vỉa hè”.

Tài khoản này còn cho biết, người em đang điều trị bằng thuốc phòng phơi nhiễm HIV trong 28 ngày và khuyên mọi người cảnh giác. Đồng thời, người viết yêu cầu cộng đồng mạng like và chia sẻ bài viết.

 

 

 

Xác minh, làm rõ thông tin lan truyền việc người dân bị chích kim tiêm khi đi dạo ở khu đô thị Sala TP.HCM - Ảnh 1
Thông tin người dân bị chích kim tiêm đang được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo Dân Trí, anh L.K.T. (ngụ quận 7) xác nhận là chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung trên. Theo anh T., người bị chích kim tiêm là em trai của anh, 16 tuổi, ngụ quận 6, hiện đang học lớp 11.

Anh T. cho biết, khoảng 21h25 ngày 29/3, em trai của anh cùng nhóm bạn đi dạo trên đường Nguyễn Cơ Thạch nằm trong khu đô thị Sala thì bị hai người phụ nữ chích kim tiêm vào người. Sau khi sự việc xảy ra, trưa 1/4, em trai đi tiêm phòng ở quận 6 và chưa trình báo công an.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Như Thành, Chủ tịch UBND phường An Lợi Đông cho biết đã nắm được thông tin trên và giao cho Công an phường xác minh.

"Trước mắt, Công an phường chưa tiếp nhận, phản ánh của người dân về sự việc trên" - ông Thành cho hay.

Theo ông Thành, người nào đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang trên mạng xã hội đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác minh, làm rõ thông tin lan truyền việc người dân bị chích kim tiêm khi đi dạo ở khu đô thị Sala TP.HCM - Ảnh 2
Anh T. đăng hình ảnh được cho là vết của kim tiêm trên cơ thể em trai lên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, trao đổi thêm với Zingnews, đại diện Công an phường An Lợi Đông (TP. Thủ Đức) cho biết, đơn vị cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có người bị chích kim trong khu đô thị Sala lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, công an địa phương khẳng định chưa có nạn nhân nào bị chích kim đến trụ sở trình báo.

“Chúng tôi đang xác minh người đăng thông tin trên Facebook để mời lên làm việc. Nếu là tin giả, đơn vị sẽ lập biên bản xử lý” - vị này cho biết.

Nóng: Xác minh thông tin nữ sinh bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TP.HCM

Nóng: Xác minh thông tin nữ sinh bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TP.HCM

Thông tin này được đăng trên trang có hơn 214.000 người theo dõi nên đã nhanh chóng nhận nhiều chia sẻ, bình luận khiến không sinh viên hoang mang, đặc biệt là nữ sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   người dân bị chích kim khi đi bộ bị người lạ chích kim tiêm bị chích kim tiêm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt