Vững vàng thị trường nội địa - chìa khóa để Vinamilk tiếp tục có mặt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020

Năm 2019, Vinamilk đạt hơn 56.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,1% so với năm 2018, giữ vững thị phần trong nước trên 50%, tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giai đoạn 2015-2019 lần lượt là 8,8% và 8%. Đầu năm 2020, trong điều kiện tuân thủ các qui định phòng dịch Covid-19, nhờ sự vững chắc về nguồn lực sản xuất, kinh doanh và những điều chỉnh về chiến lược phù hợp đã giúp Vinamilk đứng vững tại thị trường nội địa trong giai đoạn biến động vì Covid-19.

Tiếp tục giữ vị trí cao trong danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” 8 năm liền đã phản ánh sự hiệu quả của chiến lược kinh doanh mà Vinamilk đã xác định, đó là: đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ sản xuất, chủ động về vùng nguyên liệu và bám sát thị trường nội địa để vươn ra thế giới.

Năm 2019 là năm ghi nhận nhiều bước tiến lớn, có ý nghĩa then chốt trong chiến lược phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi của Vinamilk. Công ty liên tiếp ra mắt các dự án như khánh thành trang trại bò sữa Tây Ninh ứng dụng công nghệ 4.0 toàn diện, khởi công giai đoạn 1 dự án trang trại tại Lào quy mô dự kiến 20.000 hecta với đàn bò 100.000 con, đưa vào hoạt động trang trại số 2 của tổ hợp bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa, triển khai xây dựng trang trại bò sữa hữu cơ và đầu tư phát triển nhiều dự án trang trại khác. Với sự đầu tư mạnh mẽ đó, Vinamilk hiện là công ty sở hữu hệ thống trang trại bò sữa chuẩn quốc tế lớn nhất Châu Á về số lượng trang trại*.

Dự án Tổ hợp trang trại bò sữa được Vinamilk đầu tư tại cao nguyên Xieng Khouang, Lào đã khởi công giai đoạn 1 vào đầu năm 2019

Cuối năm 2019, Vinamilk hoàn thành thương vụ M&A để sở hữu 75% vốn điều lệ của GTNfoods, qua đó chính thức tham gia điều hành Mocchaumilk từ 1/1/2020 và đưa ra chiến lược phát triển thủ phủ bò sữa công nghệ cao tại tỉnh Sơn La. Đến nay, tổng quy mô đàn bò cung cấp sữa đạt hơn 150.000 con, tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt xấp xỉ 1.200 tấn/ngày và tiếp tục gia tăng. Bên cạnh phát triển quy mô, việc đầu tư để chuẩn hóa các trang trại theo tiêu chuẩn quốc tế như Global G.A.P, EU Organic đang giúp Vinamilk đảm bảo nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất sản phẩm chất lượng trong nước và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Forbes Việt Nam nhận định các công ty trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020” đều là những doanh nghiệp có nền tảng vững vàng, được kỳ vọng có sức bật trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thử thách nhất trong 10 năm qua do ảnh hưởng từ Covid-19.

Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh ứng dụng cách mạng số 4.0 toàn diện và công nghệ hiện đại của Mỹ, Nhật, Châu Âu trong chăn nuôi và quản lý

Thực tế cho thấy, bất kể những tác động Covid-19, nhất là giai đoạn đỉnh điểm tháng 3-4/2020, Vinamilk vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực: Quý I/2020 doanh thu tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ 2019, đạt 14.153 tỉ đồng, trong đó riêng mảng kinh doanh nội địa tăng trưởng 7,9%, ghi nhận doanh thu thuần 12.092 tỉ đồng. Điều này cho thấy việc bám sát thị trường nội địa không chỉ đem đến sự tăng trưởng ổn định mà còn là bệ đỡ, “hậu phương” vững chắc giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn như thời gian qua với đại dịch Covid-19.

Tích cực khai phá những thị trường xuất khẩu tiềm năng

Theo Forbes Vietnam, mức phát triển bền vững của doanh nghiệp, vị thế công ty trong ngành, chất lượng quản trị doanh nghiệp và triển vọng phát triển ngành là những tiêu chí định tính quyết định sự có mặt của các doanh nghiệp trong Top 50 ở vòng đánh giá cuối cùng.

Sản phẩm sữa tươi, trong đó có sữa tươi Organic của Vinamilk đã có mặt tại thị trường Singapore và được người tiêu dùng đón nhận

Trong những tháng đầu năm 2020, Vinamilk cho thấy sự vững vàng này với thế trụ “kiềng 3 chân” của mình, đó là ổn định hoạt động trong điều kiện phòng dịch, bám sát thị trường nội địa và tích cực phát triển các cơ hội xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp công ty có được sự tăng trưởng ổn định tại thị trường trong nước về dài hạn mà còn tạo ra sức bật, cũng như tiềm lực phát triển khi mở rộng ra quốc tế.

Cụ thể, vào tháng 04/2020, Vinamilk hoàn tất việc sản xuất để xuất lô sữa đặc Ông Thọ đầu tiên sang Trung Quốc, chỉ sau 2 tháng kể từ ngày nhận mã số xuất khẩu chính thức từ nước bạn. Trong quý 2/2020, Vinamilk sẽ bắt đầu xuất những chuyến hàng đầu tiên của hợp đồng trị giá 20 triệu USD sang thị trường Trung Đông đã được Công ty ký từ đầu năm. Tin vui liên tiếp đến từ những thị trường xuất khẩu tiềm năng khi những sản phẩm sữa hạt và trà sữa của Vinamilk đã chính thức có mặt tại các trang bán hàng thương mại điện tử lớn của Hàn Quốc từ đầu tháng 6 với những kỳ vọng tốt về sự đón nhận của người tiêu dùng nước này.

Các sản phẩm sữa mang thương hiệu Vinamilk xuất hiện trong nhiều chuỗi siêu thị hiện đại của Trung Quốc như Thiên Hồng, Hợp Mã (Hema thuộc Alibaba)

Có thể nói, Vinamilk tuy là một bộ máy khổng lồ nhưng luôn linh hoạt. Với định hướng chiến lược đúng đắn, quản trị doanh nghiệp hiệu quả và chủ động, sáng tạo để vượt qua các giai đoạn khó khăn, từ đó tìm ra cơ hội phát triển đã giúp Vinamilk thường xuyên ghi tên mình trong các bảng xếp hạng danh giá trong nước như Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và nước ngoài như Asia300 – Danh sách các công ty niêm yết xuất sắc của Châu Á, Danh sách 200 công ty niêm yết có doanh thu trên 1 tỷ đô tốt nhất do Forbes Asia công bố... Hiện Vinamilk là công ty Việt Nam duy nhất nằm trong Top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu và đang tiến rất gần đến Top 30.