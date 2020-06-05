Trong lúc đi ngang đập nước, người dân thấy một đôi dép để trên bờ. Khi tìm kiếm, mọi người bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới đập.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Thái Hoa - Chủ tịch xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận tại địa phương vừa có một người phụ nữ tử vong dưới đập nước.

Theo thông tin trên Phụ nữ Việt Nam, vào chiều 4/6, người dân đi qua đập Khe Sung (xã Lâm Hợp) phát hiện có một đôi dép để ở trên bờ. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân xuống đập mò tìm thì bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ.

Người dân bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới đập nước - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã cùng nhau trục vớt thi thể lên bờ, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là chị T.T.M.L (21 tuổi, trú thôn Đông Hà, xã Lâm Hợp). Cũng theo nguồn tin trên, trước đó chị L. xảy ra mâu thuẫn với chồng rồi bỏ đi. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vào tháng 4 vừa qua, tại Thanh Hóa cũng vừa xảy ra vụ việc người vợ nhảy cầu tự tử. Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 17/4, một đôi vợ chồng trẻ bế theo con nhỏ đi xe máy trên cầu Lèn (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Người dân tập trung quanh khu vực người phụ nữ nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Khi chạy đến giữa cầu, cặp đôi xảy ra cãi vã, sau đó người vợ trèo qua lan can nhảy sông tự tử. Người chồng ở trên bờ bế con gái hơn 1 tuổi chạy khắp nơi cầu cứu. Tuy nhiên, vì thời điểm đó nước chảy mạnh nên không ai dám nhảy xuống giúp. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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