Sau khi để lại điện thoại di động và bức thư cho gia đình, nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Hiện thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thanh niên nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin trên Tổ quốc, vào sáng sớm 18/5, người đi đường phát hiện một bức thư và 1 chiếc điện thoại di động được để lại trên cầu. Nghi ngờ có người vừa nhảy sông tự tử nên người dân trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Khu vực cơ quan chức năng tìm thấy thi thể thanh niên nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều động nhiều chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an TX. Thái Hòa tìm kiếm nạn nhân. Nạn nhân được xác định là H.C.H (khoảng 23 tuổi, thường trú tại khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa). Trong thư, thanh niên này viết "chúc bố mẹ hạnh phúc".

Cách đây không lâu, tại TP. HCM cũng vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên để lại quần áo, giấy tờ rồi nhảy sông tự tử. Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 11/5, người dân buôn bán ở dưới gầm cầu Thủ Thiêm (đoạn giáp quận 2 và quận Bình Thạnh) nhìn thấy một thanh niên chới với giữa sông Sài Gòn.

Trong khi mọi người chưa kịp phản ứng thì nạn nhân đã chìm xuống sông. Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP. HCM đã có mặt để triển khai công tác tìm kiếm.

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nam thanh niên 19 tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra, cơ quan công an tìm thấy một chiếc ví bên trong có chứng minh nhân dân mang tên Lê Thành Tâm (19 tuổi, quê Quảng Nam, thường trú tỉnh Đồng Nai). Kèm theo đó, nạn nhân còn để lại một tờ giấy bán xe, một số bộ quần áo.

