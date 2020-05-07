Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nghi án mẹ ôm con tự tử tại Hòa Bình khiến 4 người thiệt mạng. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, ông Nguyễn Khắc Thành, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ việc mẹ ôm con tự tử khiến 4 người tử vong.

Cụ thể, theo thông tin trên VTC, chiều tối 6/5, một người phụ nữ mang theo 3 con nhỏ (1 bé 5 tuổi, 1 bé 2 tuổi và 1 bé chỉ mới khoảng 5 tháng tuổi) tự tử tại khu vực suối Khoang Đê, xóm Suối Kho khiến cả 4 mẹ con thiệt mạng.

Nghi án người mẹ ôm con tự tử khiến cả 4 tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm 4 nạn nhân. Khi được tìm thấy, cả 4 mẹ con đều đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định là L.T.H (sinh năm 1996) và 3 con gái nhỏ. Vào thời điểm xảy ra sự việc, chồng của nạn nhân đang ở nhà.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến người mẹ ôm con tự tử.

Vợ hoảng loạn cầu cứu khi chứng kiến cảnh chồng nhảy sông Sài Gòn ngay trước mặt mình Trong lúc đang chở vợ trên cầu thì người đàn ông đột nhiên nhảy cầu tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người vợ không kịp phản ứng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-binh-nghi-an-me-om-3-con-nho-nhay-suoi-tu-tu-khien-4-nguoi-thiet-mang-358208.html