Sau khi phát hiện Trưởng phòng Cục Thuế Thanh Hóa nhảy cầu tự tử, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân khiến ông Lê Đăng Giang (48 tuổi, Trưởng phòng kiểm tra 3, Cục Thuế Thanh Hóa) nhảy cầu tự tử.

Ngay khi nhận được tin ông Giang nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, kết quả khám nghiệm hiện trường và xem xét các dấu hiệu liên quan đều không ghi nhận dấu hiệu hình sự. Sau khi tiến hành làm việc, người thân nạn nhân đã xác định ông Giang mắc bệnh trầm cảm. Bên cạnh đó, gia đình cũng từ chối khám nghiệm tử thi. Được biết, ông Giang đã có vợ và 2 con, sống tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, nguyên nhân khiến ông Giang tìm đến cái chết là do mắc bệnh trầm cảm - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng hơn 19 giờ ngày 19/4, người đi đường phát hiện 1 chiếc xe máy dựng trên cầu Nguyệt Viên, bắc qua sông Mã (thuộc địa phận thành phố Thanh Hóa). Khi lại gần kiểm tra, người dân phát hiện có 1 chiếc điện thoại di động, giấy tờ tùy thân và lá thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại nên trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm nạn nhân. Sau đó, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Giang cách vị trí cầu khoảng 20m về phía thượng nguồn.

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