Bình Dương: Đi làm về, mẹ bàng hoàng phát hiện con trai chết trên vũng máu trong phòng trọ

Xã hội 05/06/2020 09:06

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên được người mẹ phát hiện tử vong bất thường trong phòng trọ.

Mới đây, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vào rạng sáng 5/6, cơ quan này đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên được phát hiện tử vong bất thường trong phòng trọ. Nạn nhân được xác định là anh N.T.A (sinh năm 1991, quê Đồng Nai).

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Khu vực phòng trọ người mẹ phát hiện con tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Dân trí, vào khoảng 20 giờ tối 4/6, người mẹ đi làm về phòng trọ nằm trên đường ĐT 746, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Gọi cửa không thấy ai trả lời, nghi có chuyện chẳng lành nên bà nhờ hàng xóm phá cửa xông vào. Khi vào được bên trong, mọi người nhìn thấy anh A. tử vong trên vũng máu, cơ thể có một số vết thuơng.

Ngay sau đó, mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

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Vụ việc khiến người dân địa phương hoang mang - Ảnh: Internet

Được biết, anh A. là nhân viên bán xăng cho một cửa hàng xăng dầu. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây vài ngày, người dân tại Bình Dương cũng vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong phòng trọ

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 1/6, vợ ông Lương Văn Dũng (sinh năm 1969, quê tỉnh Tây Ninh) đi làm về không thấy chồng ra mở cửa. Đẩy cửa đi vào, người vợ phát hiện chồng tử vong. Sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Người vợ đi làm về thì phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Được biết, thời gian gần đây nạn nhân không có biểu hiện gì bất thường.

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