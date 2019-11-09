Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ 40 tuổi chết lõa thể trong phòng trọ

Tin nóng 09/11/2019 11:48

Nhìn qua khe cửa phòng trọ, người dân phát hiện xác chết lõa thể, đang trong tình trạng phân hủy mạnh dưới nền. Nạn nhân là một phụ nữ 40 tuổi, quê ở Cần Thơ.

Sau nhiều giờ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đến khoảng 23 giờ tối qua (8/11), Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công việc khám nghiệm và đưa xác chết lõa thể được phát hiện trong phòng trọ về phục vụ điều tra.

Theo thông tin trên Vietnamnet, thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 22 giờ tối qua tại một dãy trọ nằm trên đường ĐT743A, thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

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Người dân bàng hoàng phát hiện xác chết loã thể trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, người dân trong khu trọ phát hiện có mùi hôi thối nên chia nhau đi tìm. Khi đến phòng của chị N.T.N.T (40 tuổi, quê ở Cần Thơ) mọi người nhìn thấy điện sáng, cửa bị khoá trái. Mặc dù người dân đã gọi nhiều lần nhưng không thấy chị T. trả lời.

Sau đó, mọi người nhìn qua khe hở thì nhìn thấy chị T. nằm chết dưới nền nhà trong tình trạng khoả thân, thi thể đang trong tình trạng phân huỷ mạnh. Theo Trí thức trẻ, chị T. làm công nhân, thuê trọ sống gần công ty. Hai ngày gần đây, mọi người không nhìn thấy chị T.

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Cơ quan chức năng hiện đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân sống trong khu trọ đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ công nhân tử vong bất thường trong phòng trọ.

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Sau khi mở cửa vào kiểm tra, nhiều người tá hỏa khi phát hiện thi thể của nữ sinh tại phòng trọ, trên cổ còn in vết lằn bầm tím, nghi ngờ tử vong do treo cổ.

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