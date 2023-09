Trong số các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải lật đè chết người ở Hải Dương, vợ chồng anh Lường Văn May và chị Hoàng Thị Bung (cùng ngụ huyện Mai Sơn, Sơn La) có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Được biết, vợ chồng anh May thuộc diện cận nghèo tại địa phương. Trước đây, vợ chồng anh làm nghề nông, ở nhà làm ruộng, trồng trọt, có cuộc sống rất khó khăn.

Để nuôi sống gia đình 7 miệng ăn, vợ chồng anh May phải rời quê xuống Hải Dương làm công nhân. Thế nhưng cả hai mới đi làm được vài ngày thì gặp nạn. Vụ xe tải lật đè chết người ngày 23/7 đã khiến chị Bung tử vong còn anh May may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương nặng.

Hiện trường vụ xe tải lật đè chết người ở Hải Dương vào ngày 23/7 vừa qua - Ảnh: Internet

Theo thông tin ông Tòng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tà Hộc chia sẻ trên VTC, ngoài vợ chồng anh May, gia đình anh còn có 5 người khác gồm bố mẹ, hai người con và một người cháu do em gái gửi chăm sóc hộ. Gia đình anh ngay cả con trâu, con bò để làm ruộng cũng không có. Ngày gặp nạn, cả hai mới đi làm được buổi thứ hai. Thời gian gần đây, gia đình anh May xây được căn nhà cấp bốn nhưng chủ yếu đi vay mượn.

Anh May nhập viện trong tình trạng đa chấn thương - Ảnh: Trí thức trẻ

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng qua (23/7), trên Quốc lộ 5 thuộc địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, một chiếc xe tải chạy theo hướng Hà Nội – Hải Phòng đột ngột đâm vào dải phân cách rồi lật ngang đè lên một nhóm người đang đứng chờ sang đường khiến 5 người chết và hai người bị thương. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, ở đoạn đường này đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác khiến 2 nạn nhân tử vong.

