Đi kèm hình ảnh là dòng chia sẻ: "Con gái của bạn mình là Nguyễn Lê Phương Lâm (sinh viên khoa tiếng Hàn của Đại học Quốc gia Hà Nội).

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một nữ sinh bị tai nạn trên đường đi học khiến nhiều người xót xa.

Con đang trên đường đi làm thêm thì gặp tai nạn, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện. Hiện gia đình chưa rõ nguyên nhân tai nạn, xe máy điện cũng đã bị ai đó dắt đi rồi.

Con điều khiển xe máy điện có BKS 29MD - 50 - 34, hướng từ Mỹ Đình về đường 70 trên cầu vượt đường sắt Xuân Phương (đường Trần Hữu Dực nối dài), thời gian vào khoảng 13 giờ 30 đến 13 giờ 45 ngày hôm nay (18/7/2019).

Mình viết lên đây nhờ cộng đồng các anh chị, mong có ai đó đi qua đoạn đường này giúp đỡ chia sẻ từ camera hành trình nhằm tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn và người đã gây ra vụ này.

Bên cạnh đó, gia đình cũng đang xúc tiến nhờ công an giao thông cũng như trích xuất camera từ công an thành phố nữa ạ".

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ - Ảnh: FB

Chị Thơ (mẹ Phương Lâm) cho biết con gái chị rất hiền lành, ngoan ngoãn, hiện đang học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Vào trưa 18/7, Lâm đi học về và gặp tai nạn, hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện 198 trong tình trạng đa chấn thương.

Gia đình vô cùng đau đớn vì sự việc đến quá đột ngột và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Không ai biết em Lâm bị xe khác tông trúng rồi bỏ chạy hay em tự ngã xe vì buồn ngủ.

Người thân của Lâm đã kiểm tra camera những nhà gần hiện trường nhưng chưa có manh mối. Nếu ai đi qua hiện trường vụ tai nạn tại thời điểm 13 giờ 30 đến 13 giờ 45 xin hãy cung cấp camera hành trình để gia đình sớm biết được nguyên nhân vụ tai nạn.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên mạng xã hội, thông tin về vụ việc đã được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình. Ai nấy đều mong nữ sinh sớm hồi phục sức khỏe.