Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 45 tối 02/05, ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi) đang ở nhà cùng với con trai là Trương Tín (29 tuổi). Lúc này, Tín có biểu hiện " ngáo đá " cầm một con dao đâm chết 3 người thân tại nhà.

Trưa nay (02/05), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra ở đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM).

Bà B. (hàng xóm) sống cạnh nhà cho biết sự việc diễn ra vào đêm khuya nên hầu như chẳng ai biết. Đến sáng khi thức dậy, thấy nhiều công an ở nhà đối tượng, ai nấy mới bàng hoàng về vụ thảm sát.

Những nạn nhân gồm: bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Trương Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột của Trương Tín) và bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột của Trương Tín).

"Nhà đó đông người lắm, nhiều thế hệ chung sống với nhau. Tối hôm qua ba nó thấy nó xách dao đi lên lầu, ổng sợ có chuyện nên chạy ra phường báo công an. Khi về lại nhà, ổng thấy con vẻ mặt bình thường, còn nhờ dắt hộ xe máy ra ngoài. Sau khi Tín rời đi, ổng vào trong nhà thì phát hiện vợ, mẹ vợ và em vợ đã chết thảm", bà B. chia sẻ.

Cũng theo hàng xóm, Tín cao ráo, sáng sủa nhưng chưa lập gia đình vì mải ăn chơi, nghiện hút. Đối tượng này từng vào trại để cai 3 lần. Mỗi lần trở về, anh ta không tu chí làm ăn mà vẫn chứng nào tật nấy.

"Nó gây án xong thì bỏ đi liền. Sau đó chắc nó tỉnh, còn gọi điện cho ba hỏi 'Nãy con làm vậy rồi mọi người có sao không?'. Mà công an dặn ba nó cứ nói mọi người ở nhà không sao để nó đừng bỏ trốn. Không lâu sau thì công an bắt được nó rồi", chú T. (người dân sống gần nhà nghi phạm) cho biết.

Bà N. sống gần nhà nghi phạm cho biết trước khi xảy ra án mạng, Tín từng nhiều lần đuổi đánh, doạ chém cả nhà. Cách đây mấy tháng, Tín xin cha mẹ 80 triệu đồng để mua xe máy nhưng có lẽ ông Hạnh, bà Thuý từ chối nên Tín cãi nhau với cha mẹ một trận lớn. Tưởng hắn chỉ dám hăm doạ lớn tiếng thế thôi, không ngờ có ngày hắn lại nhẫn tâm sát hại những người thân ruột thịt như vậy.

Hàng xóm bàng hoàng sau vụ việc - Ảnh: Thu Hà

Sáng cùng ngày, ông Trương Văn Hạnh cùng người thân đã tiến hành dựng rạp, tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Hiện nghi phạm Trương Tín đã bị công an tạm giữ hình sự, tiếp tục đấu tranh lấy lời khai, điều tra xử lý vụ án theo quy định pháp luật.