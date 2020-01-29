Vụ phát hiện 2 thi thể chết cháy trong phòng ngủ đêm mùng 3 Tết: Hé lộ nguyên nhân

Xã hội 29/01/2020 11:30

Đòi quan hệ không được, thanh niên phóng hỏa đốt nhà khiến bản thân và một cháu bé 4 tuổi chết cháy.

Sáng nay (29/1), Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 28/1 (mùng 4 Tết), giữa Lầu Bá Súa (SN 2003, trú xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và chị Lẩu Y Xồng (SN 1998, ở cùng xã) xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Súa đòi quan hệ nhưng chị Xồng không đồng ý mà bỏ chạy sang nhà hàng xóm.

Thấy vậy, Súa nói lớn "ra đây chết chung" nhưng chị Xồng không ra. Bực tức, Súa bỏ về rồi vào phòng ngủ của chị Xồng khoá trái cửa, phóng hỏa đốt nhà. Trong phòng lúc này còn có cháu T. (SN 2016, con chị Xồng). 

Khi người dân phát hiện sự việc, thuyết phục Súa thay đổi quyết định nhưng thanh niên này vẫn cố thủ trong phòng.

Mọi người vội phá cửa vào dập lửa nhưng đám cháy quá mạnh không tiếp cận để cứu người được. Khoảng 5 phút sau, hỏa hoạn được khống chế thì mọi người phát hiện Súa và cháu T. đã bị chết cháy. 

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Gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Một người dân trao đổi với Tiền Phong, chồng chị Xồng đi săn bắn nhiều ngày trong rừng hiện chưa liên lạc được. Vì phải đi cạo mủ cao su vào ban đêm nên người dân trong vùng thường dự trữ xăng trong nhà.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ia Grai điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:   châm lửa đốt nhà Gia Lai mâu thuẫn tình cảm

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