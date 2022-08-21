Vụ nữ sinh ở TP.HCM mất liên lạc sau khi nhận 5 triệu từ người lạ: Gần 3 tuần vẫn bặt vô âm tín

Xã hội 21/08/2022 11:36

Gia đình nữ sinh Hoàng Minh Thư rất lo lắng vì mất liên lạc với con gái hơn 20 ngày. Họ càng hoang mang khi xuất hiện nhiều vụ lừa bán người sang Campuchia.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 21/8, đại diện Công an quận 8 cho biết đơn vị đang khẩn trương truy tìm nữ sinh Hoàng Minh Thư (14 tuổi, ngụ phường 10) mất tích sau khi nhận 5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng từ người lạ.

Ông Hoàng Minh Phúc (36 tuổi, cha của em Thư) cho biết những ngày qua, gia đình ông như ngồi trên đống lửa vì đi tìm khắp nơi nhưng không thấy con. Hơn 20 ngày qua, gia đình ông bị cắt mọi liên lạc về con gái. Trước thông tin nhiều người bị lừa bán sang Campuchia lao động khổ sai, muốn chuộc người phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng khiến gia đình ông thêm hoang mang.

“Tôi đã đến các siêu thị, trung tâm thương mại và một số tỉnh tìm con nhưng không được. Ai gọi điện thoại nói thấy có người giống Thư tôi cũng đến nhưng đều không phải con gái. Tôi sợ con bị kẻ xấu lừa bán sang Campuchia” - ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, công an đang xác minh thông tin chủ tài khoản ngân hàng gửi tiền cho con gái và ông đang đợi kết quả từ cơ quan điều tra.

 

Vụ nữ sinh ở TP.HCM mất liên lạc sau khi nhận 5 triệu từ người lạ: Gần 3 tuần vẫn bặt vô âm tín - Ảnh 1
Minh Thư rời nhà đi sáng 31/7, sau đó biệt tăm cho tới hôm nay - Ảnh: Zingnews

Trao đổi với báo Thanh Niên, anh Hoàng Minh Phúc không giấu được sự lo lắng, kể con gái rời nhà sáng ngày 31/7 rồi bặt vô âm tín từ đó. Theo chia sẻ của anh Phúc, trước đó một người lạ chuyển tiền cho Minh Thư vào số tài khoản của người quen gia đình. “Sau khi bé mất tích thì người này có nói với tôi cháu nhờ rút 5 triệu đồng. Không biết ai chuyển vào. Với đứa bé 14 tuổi thì đó là số tiền quá lớn. Bình thường Minh Thư ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết thương cha mẹ, chưa bao giờ cháu rời nhà lâu như thế nên tôi sợ cháu bị dụ dỗ, xâm hại. Nếu cháu mà bị gì vợ chồng tôi không biết sống sao” - ông Phúc bất an.

Từ ngày con gái mất tích, vợ chồng ông gác lại hết công việc buôn bán để tìm con khắp TP.HCM. Gia đình đã báo với cơ quan chức năng cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, vẫn không thấy tin tức gì của con gái nên mất ăn mất ngủ vì lo lắng.

Cũng theo lời kể từ gia đình, trước đó Minh Thư hoàn toàn không có biểu hiện lạ, cũng không mâu thuẫn gì với ba mẹ.

Chị Nguyễn Ngọc Thương (41 tuổi, mẹ Minh Thư) trầm ngâm nhìn ảnh con gái hồi lâu, gương mặt hốc hác vì suốt nhiều ngày không ngủ được. Chị tâm sự hiện tại, mong ước lớn nhất của chị là con gái sớm được về nhà.

“Minh Thư ơi! Nếu con có đọc được những dòng này thì về với ba mẹ đi con. Ba mẹ không trách gì con hết. Chỉ cần con về là ba mẹ vui lắm rồi!” - chị nhắn nhủ với con gái.

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