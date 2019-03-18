Vụ nghi can xâm hại bé 9 tuổi được tại ngoại: Công an xác định không có hành vi hiếp dâm

Xã hội 18/03/2019 17:40

Công an khẳng định không có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm nên đã cho Trình tại ngoại. Cháu bé bị thương là do bẻ cành chuối vụt lại nên bị can mới bóp mồm khiến răng sữa bị gãy.

Liên quan đến vụ bé V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ngụ xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) xâm hại trong vườn chuối khiến dư luận xã hội phẫn nộ, cơ quan công an cho biết nghi phạm Trình đã bị khởi tố tội dâm ô, được tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an cho biết đã khởi tố đúng tội danh. Lời khai của cháu bé và lời khai của đối tượng phù hợp với hành vi dâm ô, nên xác định là không có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm

Tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi" có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm, thuộc nhóm tội phạm ít nghiêm trọng. Theo luật Tố tụng hình sự, đối tượng phạm tội ít nghiêm trọng sẽ không bị tạm giam.

"Khi cho tại ngoại thì đã có quyết định giao cho chính quyền địa phương quản lý. Luật pháp chặt chẽ, mình không thể làm theo cảm tính được, mà cũng không thể làm theo dư luận được. Cứ theo dư luận mà giam, để xảy ra cái gì là mình vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người", ông Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ trao đổi với Tiền Phong. 

Điều đặc biệt là trong lúc bị Trình khống chế và thực hiện hành vi dâm ô, bé Q. đã bị rạn xương tay phải và gãy răng hàm dưới. Lý giải về chi tiết này, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết do cháu bé chống cự, bẻ cành chuối vụt lại nên đối tượng đã dùng tay bóp miệng không cho kêu lên dẫn đến răng sữa bị gãy.

Vụ nghi can xâm hại bé 9 tuổi được tại ngoại: Công an xác định không có hành vi hiếp dâm - Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé bị đưa lên xe đến bụi chuối xâm hại - Ảnh: Tiền phong

Trước đó vào trưa 24/2, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, mẹ cháu Q.) nhận được điện thoại đến đón cháu Q. đang đi lạc ngoài đường.

Khi gặp mẹ, bé Q. liên tục gào khóc, trên mặt và quần áo có vết máu. Bé Q. kể rằng đang đi học về thì bị một người đàn ông ép lên xe máy, chở đến vườn chuối thực hiện hành vi xâm hại. Bé gái phản kháng thì bị hắn bẻ tay, bóp miệng.

Chị H. lập tức báo công an. Cơ quan điều tra xác định Trình là nghi phạm dâm ô cháu Q. và tiến hành khởi tố. Sau đó Trình được tại ngoại. Trình từng có tiền án trộm cắp tài sản ở Bình Dương và phải lãnh án 7 năm tù giam. Sau khi ra tù, Trình về quê làm nghề bán thịt lợn. Nghi can đã lập gia đình và có 2 con.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết vẫn đang chờ kết quả giám định tổn thương và các mẫu vật tại hiện trường để xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Hiện bé Q. đã được gia đình đưa đi thăm khám, điều trị và trở lại học tập bình thường. Gia đình cho biết, buổi tối khi đi ngủ tinh thần cháu vẫn bất ổn vì ám ảnh, khiếp sợ.

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Theo kết quả giám định, bé gái bị gãy răng hàm dưới, gãy tay phải, trên người có nhiều vết thương, rách màng trinh và thủng tầng sinh môn.

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