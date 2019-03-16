Nghi phạm Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ngụ xã Hòa Xá, huyện Chương Mỹ) đã bị khởi tố tội danh Dâm ô trẻ em, cho tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ việc bé gái 9 tuổi bị xâm hại trong vườn chuối gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết vẫn đang chờ kết quả giám định tổn thương và các mẫu vật tại hiện trường để xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi, đến 10 giờ ngày 25/2, Trình đã cúi đầu nhận tội. Một cán bộ điều tra cho biết nghi phạm đã ôm mặt khóc nức nở và cho biết không thể ngờ rằng công an lại tìm ra mình nhanh đến thế, theo Vietnamnet.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Trình kiên quyết không thừa nhận tội lỗi và bao biện rằng đã có vợ và 2 con nhỏ nên không thể có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi.

Camera ghi lại cảnh Trình chở bé Q. đến vườn chuối để dâm ô - Ảnh: VOV

Như đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/2, Nguyễn Trọng Trình điều khiển xe máy không biển số về nhà sau khi đi bán thịt lợn về. Khi đi ngang qua nghĩa trang xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình gặp cháu V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã hợp Đồng) đang đi học về một mình liền nảy sinh ý đồ đồi bại.

Trình nói dối là bố mẹ cháu nhờ đón cháu về. Sau khi cháu bé lên xe, Trình chở bé đến một vườn chuối cách đó khoảng 5 km. Tại đây, gã đàn ông dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại với cháu Q. Hậu quả khiến cháu Q. bị xây xước, tổn thương vùng kín, rạn xương tay phải, gãy răng hàm dưới, tâm lý bị tổn thương. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã đánh ngất rồi bỏ mặc cháu bé ở vườn chuối và lên xe rời đi. Khi tỉnh lại, bé Q. kêu cứu và được một số người dân gần đó đưa về nhà.

Nhận tin báo, Công an huyện Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra, huy động vài chục chiến sĩ rà soát toàn bộ khu vực, đồng thời khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Bé gái 9 tuổi vẫn thường hoảng loạn mỗi khi nghĩ đến vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

Khi trích xuất camera của nhà dân hai bên đường, công an phát hiện đối tượng dâm ô cháu Q. mặc quần dài, áo khoác đen có mũ trùm kín đầu, bịt khẩu trang, đeo găng tay, chỉ hở đôi mắt. Xe nghi phạm sử dụng không có biển số.

Khoảng 22 giờ ngày 24/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Trình là nghi phạm chính.

Hiện bé Q. đã được gia đình đưa đi thăm khám, điều trị và trở lại học tập bình thường. Gia đình cho biết, buổi tối khi đi ngủ tinh thần cháu vẫn bất ổn vì ám ảnh, khiếp sợ.