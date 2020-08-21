Trong khoảng thời gian từ sáng 29/3 đến sáng 30/3/2020, đôi nam nữ đã bạo hành bé gái 3 tuổi (con riêng của Lan Anh) nhiều lần khiến cháu tử vong.

Theo thông tin trên Pháp Luật & Bạn Đọc, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, cùng sinh năm 1991, trú tại ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng về tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Lần 2, khoảng 9 giờ cùng ngày, thấy cháu M. đùa nghịch, Tuấn dùng tay phải tát vào đầu và mặt cháu khoảng 10 cái. Sau đó, Tuấn bắt Lan Anh mang chậu xuống dưới nhà rồi bắt cháu M. phải tiếp tục quỳ chịu phạt.

Lần 1, khoảng 8 giờ ngày 29/3, Tuấn bắt cháu M. quỳ trong chậu nhựa trên gác rồi cầm cán chổi vụt liên tiếp vào lưng và mông của bé gái.

Lần 3, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Tuấn cầm cán chổi đánh nhiều nhát vào 2 đầu gối, mặt ngoài 2 chân, 2 tay và mạn sườn 2 bên của bé gái 3 tuổi.

Lần 4, khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi ăn cơm trên gác xép xong, Tuấn xuống chỗ cháu M. bắt cháu đứng dậy, lấy đoạn cán chổi kim loại vụt liên tiếp vào 2 bên tay, mông, lưng, đùi, ngang hông của cháu.

Sau đó, cháu M. đòi uống sữa nhưng bị chính mẹ ruột dùng đầu chổi nhựa không có cán đánh vào 2 bên tay của con, bắt cháu quỳ trong chậu rồi đi lên gác cùng Tuấn sử dụng ma túy đá.

Một lúc sau, Tuấn tiếp tục dùng tay đánh tát vào mặt cháu M. khoảng 10 cái ở khu vực 2 bên má, thái dương, tay, mạn sườn. Bị đánh đau, cháu M. khóc thét thì bị Tuấn dùng cán chổi đánh đến khi nào không khóc nữa mới thôi. Sau đó, Lan Anh cùng Tuấn lên gác tiếp tục sử dụng ma túy.

Cháu M. bị mẹ ruột và cha dượng hành hạ đến tử vong - Ảnh: Internet

Lần 5, sau khi sử dụng ma túy xong, Lan Anh đi xuống dùng tay phải véo 2 bên tai của con gái. Tiếp đó, Lan Anh lấy kim khâu quần áo đâm liên tiếp vào bắp tay, mặt trong đùi 2 bên của con gái ruột.

Lần 6, sau khi đánh và hành hạ M. xong, Lan Anh bỏ lên gác xép sử dụng ma túy tiếp. Khoảng 10 - 15 phút sau, Lan Anh đi xuống bắt con xin lỗi nhưng cháu bé lại khóc đòi uống nước.

Tuấn thấy vậy liền dùng tay phải đánh và bóp cổ cháu bé 3 tuổi. Đánh xong, Tuấn đi lên gác, Lan Anh nói cho phép con ra khỏi chậu.

Đến khoảng 8 giờ ngày 30/3, thấy cháu M. khó thở, Lan Anh cùng Tuấn tiến hành hô hấp nhân tạo và ép ngực để cấp cứu. Sau đó, cặp đôi đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cháu M. tử vong.

Nguyên nhân cái chết được xác định là chấn thương sọ não. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.