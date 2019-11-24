Gia đình cho rằng, do người mẹ kế ấm ức việc chồng không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Vụ án mạng mẹ kế giết con chồng đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi xảy ra tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Người mẹ kế nghi sát hại bé trai là La Thị Thức (30 tuổi), trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. Nạn nhân là cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi), con riêng của anh Bàn Văn Bao.

Trưa 23/11, Thức ngủ cùng bố con anh Bao. Thấy chồng ngủ say, Thức đưa cháu Th. đi. Sau khi ngủ dậy, anh Bao không thấy con nên tá hỏa đi tìm. Đến khoảng 6 giờ tối cùng ngày, do không tìm được con trai, anh Bao mới nhờ công an giúp đỡ.

Mẹ kế khai sát hại con riêng 6 tuổi của chồng - Ảnh: Internet

Công an huyện Lâm Bình vào cuộc điều tra, lấy lời khai anh Bao và vợ. Nhận thấy trên tay áo của Thức có vết máu, nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên đã tập trung đấu tranh với người mẹ kế này.

Đến 1 giờ sáng hôm sau, Thức đã thừa nhận hành vi giết cháu Th. rồi giấu xác ở vườn mía sau nhà. Khi công an tới chỗ giấu xác mà nghi can chỉ thì tìm thấy thi thể nạn nhân 6 tuổi.

Người thân cho biết, anh Bàn Văn Bao và người vợ cũ đã ly hôn. Sau khi ly hôn, anh Bao đi thêm bước nữa với chị Thức và sinh một con chung mới hơn 1 tháng tuổi. Do Thức ấm ức việc anh Bao không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, theo Báo Đất Việt.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ vụ án mạng mẹ kế giết con chồng.

Tuyên Quang: Mẹ kế sát hại con riêng 6 tuổi của chồng rồi giấu xác trong vườn mía Người cha nhờ công an tìm kiếm con trai 6 tuổi bị mất tích. Không lâu sau, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bé trai trong vườn mía.

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