Tuyên Quang: Mẹ kế sát hại con riêng 6 tuổi của chồng rồi giấu xác trong vườn mía

Xã hội 24/11/2019 14:11

Người cha nhờ công an tìm kiếm con trai 6 tuổi bị mất tích. Không lâu sau, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bé trai trong vườn mía.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi xảy ra tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Sáng nay (24/11), cơ quan công an đã tìm thấy thi thể cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi) tại vườn mía sau nhà.

Chiều hôm trước, anh Bàn Văn Bao (cha cháu Th.) nhờ người thân và hàng xóm tìm giúp con trai bị mất tích. Sau khi tìm kiếm nhiều giờ không có tung tích, gia đình đã nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ.

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Mẹ kế khai sát hại con riêng 6 tuổi của chồng - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Công an huyện Lâm Bình vào cuộc điều tra, lấy lời khai anh Bao và vợ là chị La Thị Thức (30 tuổi). Chị Thức khai nhận đã giết cháu Th. rồi giấu xác ở vườn mía sau nhà. Khi công an tới chỗ giấu xác mà nghi can chỉ thì tìm thấy thi thể nạn nhân 6 tuổi. Chị Thức là mẹ kế của cháu Th. Bé trai vừa vào học lớp 1 tại Trường tiểu học Hồng Quang.

Người thân cho biết, anh Bàn Văn Bao và người vợ cũ đã ly hôn. Sau khi ly hôn, anh Bao đi thêm bước nữa với chị Thức và sinh một con chung mới hơn 1 tháng tuổi. Tuy nhiên do anh Bao chăm nuôi con trai riêng nên chị Thức khó chịu, thường xảy ra ghen tuông cãi vã với chồng, theo Trí Thức Trẻ.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ vụ án mạng mẹ kế giết con chồng.

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