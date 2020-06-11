Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà ở Long Thành: Hé lộ nhiều tình tiết lạ

Xã hội 11/06/2020 16:36

Tại hiện trường vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành (Đồng Nai), cơ quan chức năng phát hiện nhiều tình tiết lạ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong ngôi nhà (làm nơi mở quán nhậu) tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh V.M.C (31 tuổi) và chị N.T.K.Y (31 tuổi). Cả hai cùng mở quán nhậu tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Theo thông tin trên Thanh niên, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/6, một nhân viên gọi điện cho anh C. nhưng không ai bắt máy nên đến nhà tìm. Gọi nhưng không ai trả lời, 1 trong 2 nhân viên đã mở cửa vào bên trong thì nhìn thấy cửa kính bị vỡ. Nhìn qua khe cửa, cả hai phát hiện anh C. nằm trên sàn nhà trong tình trạng lõa thể nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

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Khu vực người dân phát hiện cặp đôi tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trong nhà có dấu hiệu chập điện, trên tường xuất hiện nhiều vết than hóa, các đường dây điện trên tường bị nhiệt tác động làm biến dạng. Trong khi đó, chị Y. được phát hiện tử vong trong phòng tắm. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 2 nạn nhân không có dấu vết của việc tác động ngoại lực, khả năng chết do ngạt khí.

Được biết, anh C. đã có vợ con. Thời gian gần đây người đàn ông này cùng chị Y. đến khu vực chợ mới Long Thành thuê căn nhà trên để sinh sống và mở quán nhậu. 

Cách đây ít ngày, tại Tuyên Quang cũng vừa xảy ra vụ việc một cặp vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa trái cửa. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5/6, người dân tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phát hiện chị H. (sinh năm 1980) tử vong với vết thương ở vùng gáy. Chồng chị H. là ông K. (sinh năm 1975) cũng tử vong nhưng không có thương tích gì. Vào thời điểm xảy ra sự việc, căn nhà bị khóa trái.

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Trước khi tử vong, ông K. từng mắc bệnh trầm cảm, hiện đang bị bệnh gan - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng thu được một bản di chúc do ông K. để lại. Được biết, trước đây ông K. mắc bệnh trầm cảm, thời gian gần đây lại mắc bệnh viêm gan nên mặc cảm. Hai vợ chồng ông K. đã có 2 người con.

Vợ chồng tử vong trong căn nhà khoá trái: Bản di chúc căn dặn về tiền bạc, nơi chôn cất

Vợ chồng tử vong trong căn nhà khoá trái: Bản di chúc căn dặn về tiền bạc, nơi chôn cất

Chủ tịch xã cho hay, ông có nhận được từ gia đình nạn nhân một bản di chúc, trong đó ông Kh. căn dặn người thân về tiền bạc, nơi chôn cất.

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