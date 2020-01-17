Cận Tết: Đôi vợ chồng tử vong sau va chạm với xe khách, tài xế khóc nức nở tại hiện trường

Xã hội 17/01/2020 11:35

Vụ tai nạn thương tâm tại Đồng Tháp khiến cặp vợ chồng tử vong. Sau tai nạn, tài xế xe khách bật khóc nức nở tại hiện trường.

Vào ngày 16/1, trên đường quốc lộ N2 qua địa phận TT. Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin trên Saostar, vào thời điểm xảy ra vụ việc cặp vợ chồng điều khiển chiếc xe máy chạy theo hướng Đồng Tháp - Long An. Khi chạy đến ngã 3 cầu vượt Mỹ An, cả hai xảy ra va chạm với chiếc xe tải đi cùng chiều.

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Tài xế khóc nức nở sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Sau va chạm, chiếc xe máy đã lao sang làn đường bên cạnh đâm vào xe khách mang biển số 51B 237.18 chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn giao thông khiến cặp vợ chồng tử vong tại chỗ. 

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, sau vụ tai nạn, tài xế xe khách tỏ ra lo sợ, liên tục vò đầu và bật khóc nức nở. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Người phụ nữ bị xe bồn cán tử vong sau va chạm với ô tô

Cách đây ít ngày, tại Hưng Yên cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 15/1, một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một người nữa khi chạy đến ngã tư Lực Điền, thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên thì xảy ra va chạm với ô tô 5 chỗ. Ngay khi ngã xuống đường, một chiếc xe bồn chạy đến, cuốn cả hai vào gầm xe.

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Người phụ nữ tử vong sau khi bị xe bồn cuốn vào gầm - Ảnh: Internet

Hậu quả, một người phụ nữ tử vong, người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hương nghẹn ngào tiễn biệt cậu con trai 19 tuổi vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Chị quyết định hiến lại mô tạng của con để đổi lại sự sống cho nhiều người khác.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng Đồng Tháp

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