Bệnh nhân và người đi cùng cho biết họ đều là công nhân của Công ty TNHH HSTECH Vina - Công ty sản xuất linh kiện điện tử tại Bắc Ninh. Công việc của họ thường xuyên phải tiếp xúc với máy phun cồn ethanol để làm mát dao cắt, một số linh kiện không sạch sẽ cũng được các công nhân dùng cồn ethanol để lau sạch.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 13/3, tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết từ cuối tháng 2-2023, Trung tâm bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân bị nhiễm độc methanol đến từ Bắc Ninh.

Ngày 28/2, bà H. vào Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, nhiễm toan chuyển hóa nặng, nồng độ methanol trong máu là 123,16 mg/dL, não tổn thương nặng hai bên. Dù đã được các bác sĩ cấp cứu, hồi sức, giải độc, lọc máu, tuy nhiên não tổn thương nặng không hồi phục nên gia đình đã xin về và bà H. đã tử vong.

Cuối tháng 2/2023, Công ty chuyển sử dụng sang lô cồn ethanol mới. Các công nhân bắt đầu thấy mệt, đau đầu nên xin về nghỉ. Nặng nhất trong số đó là bà Nguyễn Thị H. (42 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh). Ngày 27/2, bà H. bắt đầu có triệu chứng mờ mắt, đau đầu, buồn nôn, sau đó lơ mơ dần, được đưa đến Bệnh viện Thuận Thành sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Hình ảnh não tổn thương do nhiễm độc methanol - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Bệnh nhân khác là anh T.V.N. (17 tuổi, dân tộc Dao, quê Cao Bằng) vào viện ngày 24-2. Bốn ngày trước khi vào viện, bệnh nhân thấy khó thở, mệt, mờ mắt, lơ mơ, hôn mê, ngừng thở. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, nhiễm toan chuyển hóa nặng, tổn thương não nặng hai bên, nồng độ methanol trong máu là 125 mg/dL, không có ethanol. Bệnh nhân đã được cấp cứu điều trị hồi sức giải độc lọc máu, hiện tri giác có cải thiện nhưng não vẫn tổn thương và phù não nhiều, tổn thương mắt.

Một bệnh nhân khác cũng được đưa đến viện và được chẩn đoán nhiễm độc methanol nặng giai đoạn muộn có tổn thương mắt nặng (mù mắt).

Tính đến nay, tổng số công nhân được khám, xét nghiệm, cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là 108 người, trong đó 37 người bị nhiễm độc methanol với các mức độ khác nhau. Cụ thể gồm: 22 người nhiễm methanol chưa có triệu chứng; 8 người nhiễm độc methanol mức độ nhẹ, chỉ có thay đổi nhẹ trên khí máu động mạch, chưa có tổn thương cơ quan, chưa có triệu chứng lâm sàng; 7 người nhiễm độc methanol mức độ nặng hoặc nguy kịch, trong đó tử vong 1 người; 4 người tiên lượng di chứng giảm nặng hoặc mất khả năng nhìn; 1 người di chứng nặng với não (rối loạn ý thức, rối loạn vận động,…).

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh lấy máu xét nghiệm cho công nhân Công ty TNHH HS Tech Vina - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, loại cồn công ty sử dụng được một người nhà bệnh nhân gửi tới Trung tâm chống độc xét nghiệm. "Kết quả cho thấy nồng độ methanol là 77,83%, không có ethanol. Các công nhân ở đây đã nhiễm độc methanol qua đường hô hấp do hít phải không khí có nhiễm methanol và có thể một phần qua da khi da tiếp xúc trực tiếp với cồn", bác sĩ Nguyên nêu rõ.

Bác sĩ Nguyên thông tin thêm ngay khi có bệnh nhân đầu tiên, bệnh viện đã xác định đây là vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động.

Trung tâm đã phối hợp liên tục với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thực hiện đánh giá sàng lọc nhanh các công nhân, phát hiện và điều trị ngay tại chỗ những người có triệu chứng nhiễm độc.

Qua đó, 88 công nhân đã được khám, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chỉ có 20 người xuống khám và điều trị tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm tất cả 7 người bị nhiễm độc nặng hoặc nguy kịch trong vụ việc.

"Qua vụ việc cảnh báo nguy cơ gây nhiễm độc của hóa chất cồn công nghiệp methanol trong nhiều lĩnh vực, nhiều sản phẩm khác nhau, rất cần sự quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm của các cơ quan chức năng. Đồng thời tăng cường hiểu biết, ý thức, cảnh giác, tuân thủ an toàn trong lao động sản xuất và sử dụng hóa chất", bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.