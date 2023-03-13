Liên quan vụ nữ sinh lớp 9 ở Đắk Lắk mất tích, vào trưa ngày 13/3, người thân em T.N.Đ.N. (lớp 9, Trường THCS Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, vẫn chưa biết tung tích của nữ sinh này.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 13/3, người thân em T.N.Đ.N. (lớp 9, Trường THCS Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, vẫn chưa biết tung tích của nữ sinh này.

Cụ thể, phía gia đình cho biết, nữ sinh N. nhà ở huyện Cư Kuin, được đưa lên TP Buôn Ma Thuột nội trú để đi học. Sau buổi học sáng 8/3, em N. không về nơi nội trú, gia đình cũng không liên lạc được. Gia đình đã báo công an và nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin.

Cũng theo người thân, em N. chưa từng đi xa nên khi mất tích, gia đình rất lo lắng. Sau nhiều lần tìm cách liên lạc, em N. để lại tin nhắn trên facebook rằng: “Con đi làm, mấy ngày sẽ về”. Tiếp đó, gia đình động viên em nói địa chỉ để đón về nhưng không thấy hồi âm.

Hình ảnh cháu N. được người nhà đăng lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VietNamNet, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương chia sẻ, N. là một học sinh xinh xắn, có học lực bình thường. Trước đó, sáng 8/3, N. vẫn đi học bình thường. Đến trưa 8/3, em không về nơi ở và gia đình cũng không thể liên lạc.

Một người thân của em N. cho biết, gia đình em ở huyện Cư Kuin nên gửi em ở nội trú tại TP Buôn Ma Thuột để tiện đi học.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo công an và chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin có thể bị khóa Đến trước ngày 31/3, các thuê bao di động nhận được thông báo và không thực hiện so khớp/chuẩn hóa thông tin theo yêu cầu. Trường hợp không chuẩn hóa sẽ bị khóa theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-9-mat-tich-sau-ngay-83-tin-nhan-bat-thuong-tren-trang-ca-nhan-facebook-563944.html