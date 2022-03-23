Theo Dân Việt, là một trong những người có mặt tại hiện trường, chị H.M (28 tuổi, cư dân chung cư Carillon 5) cho biết, sáng nay khi đang ngủ say thì nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng la hét bên ngoài. Lập tức, chị M chạy ra khỏi nhà và thấy căn hộ ở tầng 10 cháy đỏ rực, khói bốc lên ngùn ngụt.

Liên quan đến vụ cháy chung cư khiến 2 người tử vong , được biết, sự việc xảy ra tại chung cư Carillon 5, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM .

Sau khi chạy xuống dưới sân chung cư, chị M nhìn lên căn hộ đang bốc cháy và thấy dáng một cô gái đang hoảng hốt bên khung cửa sổ, cố gắng cầu cứu.

Lúc này, nhiều người dân sống bên cạnh căn hộ bốc cháy cũng đang la hét, tháo chạy.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, cô gái này leo qua khung cửa và nhảy xuống đất. Kế đó, một người phụ nữ cũng từ trong căn hộ leo qua lan can nhảy xuống.

"Chúng tôi như chết lặng, không thể tin nổi sự việc vừa xảy ra trước mắt mình. Điều đáng tiếc hơn, hai nạn nhân vừa nhảy xuống thì xe cứu hỏa cũng chạy tới. Ai chứng kiến cũng cảm thấy thấy rất đau lòng, tiếc nuối, bởi giá như họ cố gắng cầm cự thêm một chút nữa thì cơ hội sống sót có lẽ vẫn còn" - chị M nói.

Ngồi gần đó, ông P (50 tuổi, sống gần chung cư Carillon 5) cho biết, đến giờ ông vẫn còn ám ảnh với tiếng rơi xuống đất của hai nạn nhân khi vụ cháy xảy ra.

"Ngay lúc này, hai tiếng động "bịch, bịch" vang lên, cách nhau chỉ khoảng 5 giây. Chạy đến xem xét, tôi thấy thi thể hai người phụ nữ nằm kế bên nhau và đã tử vong" - ông P. kể.

Bà N.T.N (69 tuổi, bán nước trước chung cư) cho biết, lúc xảy ra cháy, nhiều người hoảng hốt ôm con chạy ra khỏi chung cư và tập trung đông trước hẻm. Những người này cho biết, khi di chuyển qua căn hộ, họ ngửi thấy mùi xăng nồng nặc.

Bà N.T.N kể lại vụ cháy ở chung cư - Ảnh: Dân Việt

Những người đứng gần nơi hai nạn nhân rơi xuống cho biết cũng ngửi thấy mùi xăng. Nhiều người đồn đoán, trong căn hộ bốc cháy có tích trữ xăng.

Theo Thanh Niên, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 can xăng. Ngoài ra từ camera ghi lại vụ việc, căn hộ tại tầng 10 phát ra vụ nổ gây cháy đồng thời các bố trí vật dụng trong nhà rất bất thường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, hơn 4 giờ cùng ngày (23/3), người dân sống tại chung cư Carillon 5 phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng 10 nên hô hoán.

Nghe tiếng chuông báo cháy, người trong chung cư tháo chạy ra ngoài. Khói lửa bao trùm một căn hộ ở tầng 10. Ban đầu, hai người phụ nữ được cho là rơi từ căn hộ này xuống đất, tử vong.

Hai nạn nhân rơi từ lầu 10 xuống đất tử vong là bà N.T.N.N. (42 tuổi) và N.T.N.M (18 tuổi). Hiện nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Carillon 5 đang được làm rõ.