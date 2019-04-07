Vụ cả gia đình đi khám bệnh bị xe tải đâm trúng: Bố mẹ lẫn con nhỏ đều đã tử vong, để lại 2 con sinh đôi không nơi nương tựa

Xã hội 07/04/2019 14:39

Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của anh Tuân, chị Quế và con nhỏ 3 tuổi. Đáng thương hơn là cặp sinh đôi của anh chị năm nay mới 6 tuổi không biết phải sống tiếp thế nào vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Liên quan đến vụ việc xe máy chở cả gia đình đi khám bệnh bị xe tải tông trúng, hôm nay (7/4), UBND xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết cả ba nạn nhân trong vụ tai nạn đã không qua khỏi. 

Vụ cả gia đình đi khám bệnh bị xe tải đâm trúng: Bố mẹ lẫn con nhỏ đều đã tử vong, để lại 2 con sinh đôi không nơi nương tựa - Ảnh 1

Sau va chạm với chiếc xe tải, người bố tử vong tại chỗ, hai mẹ con được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Không lâu sau cả hai mẹ con cũng tử vong thương tâm - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 14 giờ 20 ngày 6/4, anh Đinh Văn Tuân (SN 1984, trú xã Bằng An, huyện Quế Võ) chở vợ là chị Đinh Thị Quế (SN 1991) và con gái Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2016) đi khám bệnh trên Hà Nội.

Trên đường trở về nhà, xe máy của anh Tuân bất ngờ va chạm với xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Hậu quả, cả 3 người trên xe máy đều bị ngã ra đường. Anh Tuân tử vong tại chỗ, hai mẹ con chị Mai được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó không lâu.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông tránh ách tắc đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình anh Tuân vô cùng khó khăn. Anh chị qua đời để lại hai con nhỏ sinh đôi là Đinh Văn Huy và Đinh Thị Thuỳ Dung (SN 2013) không nơi nương tựa. Cha mẹ anh đã già yếu, mắc nhiều bệnh và không còn khả năng lao động. Thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng. Hiện tại UBND xã Bằng An đang kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình anh Tuân, để các cháu nhỏ được tiếp tục đi học, sớm ổn định cuộc sống.

Nguyên nhân vụ tai nạn cùng danh tính tài xế đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

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