Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tiến đã thừa nhận hành vi bạo hành con và khai rõ nguyên nhân gây ra vụ việc. Hiện đối tượng này đã được bảo lãnh về nhà.

Mới đây, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đơn vị này đã tiến hành lấy lời khai đối tượng Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành con trai ruột. Nạn nhân là bé C.V.K (4 tháng tuổi).

Theo thông tin trên Tổ Quốc, tại cơ quan điều tra, Tiến đã thừa nhận hành vi của mình. Bên cạnh đó, đối tượng khai nguyên nhân đánh đập con trai dã man là do mâu thuẫn tình cảm với mẹ của bé - chị Nguyễn Hồng Tím (21 tuổi, ngụ quận 9).

Người cha khai nguyên nhân bạo hành con là do mâu thuẫn tình cảm với mẹ của bé - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi làm việc xong, phía công an đã cho người thân bảo lãnh Tiến về nhà, chờ cơ quan công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ông nội của bé K. chia sẻ trên Phụ nữ Việt Nam, chị Tím cũng bị nghiện ma túy đá. Từ chiều 6/2, khi có một vài người đến thăm, tặng tiền thì người mẹ này đã cầm tiền, rời khỏi bệnh viện để con lại cho mẹ mình chăm sóc. Trước thông tin trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã đề nghị cơ quan công an xác định mẹ bé K. có dương tính với ma túy hay không. Nếu có thì cách ly bé với mẹ để được chăm sóc tốt hơn.

Theo thông tin từ người thân, mẹ của bé cũng nghiện ma túy đá - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 3/2 bé C.V.K được đưa đến khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Khi đưa con vào viện, người cha cho biết con mình nằm võng nên bị té xuống đất. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi ngờ bé trai bị bạo hành.

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé K. bị chấn thương phần mềm, bầm tím vùng tay, ngực, bụng và mặt. Bên cạnh đó, nạn nhân còn bị gãy 1/3 xương đùi phải nhưng vì bị xuất huyết não nên chưa phẫu thuật được ngay.

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